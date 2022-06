Andorra se suma aquest dimarts al Dia Internacional del Ioga

L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar, l’any 2014, instituir el dia 21 de juny com a Dia Internacional del Ioga. Per aquest motiu, Andorra se suma aquest dimarts a aquesta diada amb una Màster Class de Ioga que tindrà lloc a les 20 hores a la Placa del Poble d’Andorra la Vella.

És una trobada gratuïta i oberta a tothom amb la finalitat de sumar-s’hi com a país per vuitè any consecutiu a totes les celebracions que tindran lloc arreu de món, per a compartir aprenentatge, coneixements i experiències vers el ioga.

La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Ioga i Ayurveda del Govern de l’Índia juntament amb l’Organització de les Nacions Unides (ONU), organitzada a Andorra per l’Associació Indi Resident al Principat “INDIRA” i l’Associació de ioga clàssic d’Andorra “AICA”, amb el suport del Govern d’Andorra, així com la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.

L’acte, començarà a les 20 hores amb una presentació oficial del Dia Internacional de Ioga acompanyada d’una classe magistral de ioga acompanyada per una bona representació de les diferents escoles de ioga del país.