Andorra se suma al projecte europeu ALIS per a la millora de l’ocupabilitat dels joves en situació de vulnerabilitat

El secretari d’Estat, Alain Cabanes ha signat aquest dimarts el conveni (SFGA)

Andorra se suma al projecte ALIS, un programa europeu interregional que té com a objectiu principal millorar l’ocupabilitat dels joves en situació de vulnerabilitat a través d’un programa d’innovació social basat en els esports de natura. La participació d’Andorra en aquest projecte s’engloba en el compromís del Govern per a fomentar la pràctica esportiva com a vehicle d’integració, desenvolupament personal i cohesió i igualtat social.

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha signat telemàticament el conveni que permet al Principat participar en un projecte on hi participen una desena d’entitats públiques i privades d’Espanya, França i Portugal. Les entitats que formen part del projecte ALIS, a través de la realització d’activitats, fomenten les competències socials i professionals dels joves que hi participen, milloren el seu benestar personal i reforcen el seu arrelament al territori.

A través d’aquest projecte, Andorra proposa la realització d’una prova pilot que consistirà en una sortida a la natura durant diversos dies d’un grup de joves en situació de vulnerabilitat, acompanyats de professionals qualificats, per tal de promoure la inclusió social a través d’activitats i formacions esportives a l’aire lliure. L’objectiu d’aquesta prova pilot és, entre altres, proporcionar eines d’autogestió de l’estrès i per a la millora de la confiança personal i, així, contribuir a l’augment de les ràtios d’ocupabilitat d’aquest col·lectiu.