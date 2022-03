Andorra se suma a les sancions financeres a Rússia proposades per la UE

El cap de Govern, Xavier Espot, ha informat que l’Executiu aprovarà aquest dimecres un projecte de llei que entrarà a tràmit parlamentari sol·licitant l’extrema urgència i necessitat, per poder-se sumar a les sancions financeres a Rússia i Bielorússia proposades per la UE. La normativa donarà cobertura legal per aplicar sancions tant a particulars com a empreses per tal que es puguin bloquejar els seus comptes o per impedir que tinguin operativa amb entitats financeres del país. Espot ha reiterat la condemna per l’agressió perpetrada a Ucraïna, i ha apel·lat a posar fi a la guerra per la via del diàleg.

Tal com ha explicat el cap de Govern, en els darrers dies Andorra ha mostrat el seu acord a les mesures sancionadores davant els organismes internacionals com a mecanisme per “asfixiar l’esforç de guerra i posar-ne fi el més aviat millor”. En aquest sentit, ha afirmat que l’Executiu ha analitzat jurídicament com implementar aquestes sancions i, per tant, construirà aquest suport legal específic per donar empara a les mesures sancionadores ja que, a hores d’ara, l’ordenament jurídic andorrà no ho contempla.

Pel que fa a l’ajuda humanitària, Espot s’ha referit a la col·laboració que el Govern brindarà, a través d’organismes internacionals i amb contribucions voluntàries, per donar suport al poble ucraïnès. De la mateixa manera, es col·laborarà amb les ONG del país que emprenguin accions humanitàries per ajudar als damnificats d’aquest conflicte bèl·lic.

El cap de Govern també ha fet una crida a participar en la concentració per la pau a Ucraïna, adreçada tant a la població civil com a les institucions que es durà a terme demà a les 12.45 hores davant de l’edifici del Govern.