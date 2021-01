El XXIX Trofeu Borrufa ja és història. Han estat 4 dies marcats sobretot pel bon temps i en els que la incertesa per la situació sanitària va desaparèixer en el primer moment gràcies al desplegament de mesures de prevenció i seguretat implementades per l’organització. L’equip andorrà, s’ha alçat com a gran vencedor d’aquesta edició de la competició d’Ordino Arcalís. L’organització es mostra molt satisfeta de com s’ha viscut el trofeu, en el que l’únic inconvenient ha estat la pluja i el vent que dimecres van obligar a cancel·lar les proves del matí. Ara, però, toca ja mirar cap al 2022, en la que serà una edició d’allò més especial: la del 30 aniversari.

La delegació andorrana participant al Trofeu Borrufa ha sumat 7 medalles més aquest dijous a les proves d’Eslàlom a la pista Les Canals d’Ordino Arcalís. En total, Andorra s’emporta 22 medalles (20 individuals de les curses), primera posició per la classificació per països , més la tercera posició del National Team Event. Els campions andorrans en la seva categoria han estat Pirmin Estruga (U16) , Aina Martí (U16), Eric Mitjana (U14), i Júlia Rodriguez (U14). Andorra s’alça com el gran vencedor del XXIX Trofeu Borrufa en la classificació per països i en segon lloc s’ha posicionat Espanya.

DILLUNS: 6 medalles

(2 plata + 2 bronze + medalla per 4a i 5a posició )

Eslàlom U14 dones :bronze Julia Rodriguez

Eslàlom U16 homes: plata per Àlvar Calvo , bronze per Pirmin Estruga i medalla en 4a posició per Ferran Torres i 5a per Nicolas Piccino .

, bronze per i medalla en 4a posició per i 5a per . Eslàlom U16 dones: plata per Aina Martí

DIMARTS: 7 medalles

(2 or + 1 bronze + 1 medalla 4a posició +2 medalles 5a posició)

GS U14 homes: 4a posició Hans Breitfuss

GS U14 dones: or per Júlia Rodriguez, medalla 5a posició per Isona Cerro

or per medalla 5a posició per GS U16 homes: or per Eric Ebri, bronze per Pirmin Estruga, medalla per 5à Àlvar Calvo

DIMECRES: 1 medalla

3a posició National Team Event

DIJOUS: 8 medalles

(2 or + 1 plata + 1 bronze + 2 medalles 4à posició + 1 medalla 5a posició + 1a classificació per països)