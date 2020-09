Andorra s’adhereix a la Conferència de serveis meteorològics i hidrològics nacionals iberoamericans

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adhesió d’Andorra a la Conferència de directors de serveis meteorològics i hidrològics nacionals iberoamericans (CIMHET). Seguint els criteris establerts per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Andorra ha iniciat els tràmits per formar part de la CIMHET, un òrgan de cooperació iberoamericà del qual el Principat encara no en formava part.

Aquest pas també permet donar resposta a les conclusions de les dues trobades anuals de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC) i de la Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua (CODIA), que encomanen que els tres organismes puguin treballar de manera coordinada. Així, i per tal de complir amb aquesta premissa, Andorra s’adhereix a la CIMHET per ser-hi present i formar part de les conclusions i solucions que es plantegi en aquest fòrum de reflexió col·lectiva.

La cooperació entre els Serveis Meteorològics Nacionals és un element fonamental tant per al seu desenvolupament com per a la prestació d’un servei de qualitat a la societat. Cada dia sorgeixen majors necessitats de coordinació internacional de xarxes d’observació, sistemes i procediments, que evitin la duplicació d’inversions, disminueixin els costos de les mateixes i asseguren la interoperabilitat. La investigació de fenòmens globals com, per exemple, el canvi climàtic, requereix d’una activa cooperació tècnica entre tots els actors que poden aportar alguna cosa al procés de reflexió col·lectiva, entre els quals es troben els Serveis Meteorològics.

L’objectiu de la Conferència és disposar d’un fòrum en el qual tractar els diversos temes d’interès comú per a la comunitat meteorològica iberoamericana, de manera que es pugui desenvolupar de forma sistemàtica la col·laboració. A més, també permet compartir experiències per poder abordar de forma coordinada els diferents aspectes de la meteorologia de la zona, que és susceptible d’arribar a grans nivells de severitat, millorant la seguretat col·lectiva i augmentant la rendibilitat de la informació meteorològica i climatològica a la regió.

Actualment forment part de la CIMHET un total de 21 països, entre els quals destaquen la presència d’Espanya, Argentina, Brasil i Portugal, entre d’altres.