Andorra representarà al grup regional d’Europa dins del comitè executiu de l’Aliança per a les Muntanyes

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha participat aquest dijous, en la tercera sessió de treball a Aspen, on s’ha votat la renovació i composició de l’executiu. Durant la sessió, Andorra ha estat escollida per a representar el grup regional d’Europa per al període 2022-2026. El comitè és l’òrgan de representació dels membres de l’Aliança per a les Muntanyes i els membres del comitè supervisen la preparació d’una estratègia quadriennal i una agenda general de dos anys per a l’Aliança.

“Representar les institucions i els estats europeus que formen part de l’aliança és una oportunitat important per a desenvolupar i compartir plans d’acció per a protegir les muntanyes i el medi ambient, així com també per a mostrar el posicionament ferm i decidit d’Andorra en aquesta matèria”, ha ressaltat la ministra Calvó després de la votació que ha tingut lloc en el marc de la 6a reunió global de l’Aliança per a les Muntanyes que se celebra aquesta setmana a Aspen.

Cada membre del comitè executiu representa un grup més ampli de membres i ha de contribuir al treball del comitè basant-se en un procés de consulta exhaustiu amb les respectives circumscripcions. L’òrgan es reuneix presencialment una vegada a l’any i entre 2 o 3 vegades a l’any virtualment, segons considerin convenient els membres del Consell.

El Comitè Executiu és un òrgan de composició restringida que compta amb 18 membres, que representen el conjunt de membres de l’Aliança per a les Muntanyes. De fet, abans de finalitzar la trobada anual d’enguany, ja s’ha celebrat la primera trobada del Comitè Executiu amb la presència de Josep Casals, director del departament d’Agricultura, en representació d’Andorra, qui també ha treballat els aspectes més tècnics durant les jornades de treball a Aspen.

Declaració d’Aspen

A més de ser escollit com a membre del comitè executiu, la delegació andorrana també ha estat part activa en la redacció de la declaració final de la 6a trobada global. La jornada d’avui dijous ha clos amb l’aprovació de la declaració. La declaració, ratificada per totes les parts assistents a la reunió global, posa èmfasi en la necessitat de seguir incrementant esforços per a fer arribar les necessitats i especificitats dels territoris de muntanya als organismes internacionals. Així, també, demana incrementar els esforços de tots els països per a arribar a assolir els objectius marcats a l’Agenda 2030 per a assegurar la conservació dels ecosistemes i comunitats de muntanya.

El text recull que els països es comprometen a implicar la comunitat internacional per a abordar els problemes dels països de muntanya, inclòs l’impacte del canvi climàtic, promoure la cooperació entre països de muntanya en l’àmbit de l’economia, el desenvolupament social, el medi ambient, la cultura, el turisme, la ciència i l’educació i fomentar els esforços per a apoderar i permetre que els nens i els joves esdevinguin agents de canvi per al desenvolupament sostenible de la muntanya.

En aquesta mateixa línia, i en el marc de les jornades de treball, Calvó va participar aquest passat dimecres en una taula rodona on va destacar la importància de reforçar la unió entre els territoris de muntanya per a portar les especificitats d’aquestes regions fins als organismes internacionals. “Cal que la veu dels territoris de muntanya s’escolti molt més, perquè l’efecte del canvi climàtic ens impacta de forma sensible”, va ressaltar.

L’Aliança per les Muntanyes

L’Aliança per a les muntanyes és una unió voluntària de governs i organitzacions interessades i compromeses en treballar conjuntament per al desenvolupament sostenible de les muntanyes de la qual Andorra és membre. La trobada d’enguany de l’aliança té especial rellevància tenint en compte que, enguany, és l’any internacional de les muntanyes. La trobada d’aquest 2022 és una gran oportunitat per a donar visibilitat a la importància de les muntanyes, el valor dels seus ecosistemes i la vulnerabilitat d’aquests davant el canvi climàtic, tal com va destacar la ministra durant la seva intervenció el dimarts passat.