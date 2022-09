Andorra registra el 55,38% d’ocupació hotelera la darrera setmana

L’ocupació hotelera al Principat pel que fa a la setmana del 5 a l’11 de setembre ha estat del 55,38% segons informa l’UHA. L’entitat també indica que la previsió d’inici era arribar a un 44,83% d’ocupació. Per tant, les dades no són dolentes tenint en compte els pronòstics que hi havia per part del professionals del sector. Així, la Unió Hotelera d’Andorra confirma que, de moments s’està mantenint la tendència de millorar les previsions inicials.

Respecte a l’ocupació en el mateix període de l’any 2021, en canvi, les dades, aleshores, van ser millors. Fa un any s’assolia el 57% d’ocupació, això vol dir que llavors va ser un 1,7% superior respecte aquesta setmana del 2022 (55,38%). La causa que podria explicar aquest lleuger descens en l’ocupació hotelera és que, enguany, a Catalunya, l’escola ha començat una setmana abans i, a més, la diada de l’11 de setembre queia en diumenge i, per tant, no hi ha hagut cap pont festiu.

Previsió inicial d’ocupació per a la setmana del 12 a 18 de setembre és del 39,21% segons avança la UHA.