Andorra reforça les expectatives per a rebre uns Campionats del Món el 2029

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares, abans de la sortida del paral·lel (@oriolmolas)

El director general de les Finals de la Copa del Món Andorra 2023, David Hidalgo, ha assegurat aquest divendres que, després de superar l’equador de l’esdeveniment, tot el retorn que estan rebent dels atletes i de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) està sent “molt positiu”. Els protagonistes de la competició valoren sobretot l’esforç que s’està fent per a tenir uns traçats en bones condicions malgrat la meteorologia adversa amb què es va començar la setmana, i també tots els serveis d’acollida. Hidalgo ha assegurat que “hem tingut molt bon retorn per part dels atletes, que són els experts, i això ens anima a l’hora d’encarar la promoció de la candidatura per a acollir uns Campionats del Món el 2029”.

El màxim responsable de l’esdeveniment ha reconegut que no serà fàcil assolir aquesta fita, perquè hi ha competidors amb molta experiència, però assenyala que, després de postular-se per al 2027, ara tenen més coneixements sobre el procés de decisió i, a més, el Consell de la FIS compta per primera vegada amb un membre andorrà, cosa que donarà més facilitats a l’hora de “fer la promoció de la candidatura i de poder explicar-la bé”.

En paral·lel al treball que s’iniciarà un cop finalitzades les Finals per a aconseguir acollir els Campionats del Món, Hidalgo ha assegurat que mentrestant, “seria un èxit important poder estar al calendari de Copa del Món cada dos o tres anys. La preferència són les proves tècniques, per a poder seguir mostrant al món “la joia de la corona, que és la pista Avet de Soldeu”. De moment, de cara a la temporada vinent, “totes les opcions estan obertes perquè encara no s’ha tancat el calendari”, i ha afegit que “el nostre compromís amb la FIS és màxim i estarem encantats de rebre el que ens concedeixin”.





L’equip de Noruega guanya el ‘Mixed Team Parallel’

L’Àliga ha acollit aquest divendres la prova ‘Mixed Team Parallel’, la darrera de les proves de les Finals de Grandvalira que tenen lloc a la pista d’El Tarter. L’equip que s’ha imposat ha estat Noruega en la final contra Suïssa. La tercera i quarta posició han estat per Àustria i Alemanya.

Es tractava de la primera prova amb participació andorrana d’aquestes Finals, en tractar-se del país organitzador de l’esdeveniment. Els andorrans, però, han quedat eliminats a la primera ronda contra els campions, l’equip noruec. Iria Medina ha estat la primera en sortir, i ha fet la cursa contra Thea Louise Stjernesund, amb una diferència de +0,76. La segona baixada l’ha protagonitzat Xavier Cornella contra Timon Haugan, on també s’ha imposat el noruec, amb un segon i mig de diferència. El tercer torn ha estat per Carla Mijares contra Maria Therese Tviberg, que ha tret 1,44 segons a l’andorrana. Durant el quart i darrer descens, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la baixada contra Rasmus Windingstad.

Un cop acabada la competició, Cornella ha explicat que per a ell “ha estat una fita esportiva inoblidable”. L’andorrà ha reconegut que aquest dijous ja va copsar el gran ambient que es viu i que haver tingut l’oportunitat de córrer el paral·lel “ha estat espectacular”. Sobre el fet d’haver hagut de competir contra els noruecs, ha reconegut que ‘és un equip molt potent i això et fa molt respecte, però quan estàs a la sortida només penses a fer-ho el millor possible”. Per la seva banda, Iria Medina ha explicat que “ha estat una experiència única que sempre recordaré, i estic molt agraïda d’haver-hi participat. He intentat fer-ho el millor possible, però tenia molts nervis. Sentir tota la gent del país és impactant i, sens dubte, poder competir a les Finals, trobo que és un punt extra de motivació”.





Study group, una visita a les diferents àrees logístiques

Durant aquesta setmana, una delegació de mig centenar de persones d’estacions d’esquí i de destinacions turístiques de referència han visitat Grandvalira per a copsar in situ els treballs que es fan des del Comitè Organitzador de les Finals de la Copa del Món. D’aquesta manera, el grup ha examinat totes les zones tant de dins com de fora de les pistes, i se’ls ha detallat les feines que es fan des de totes les àrees logístiques de Soldeu El Tarter.

Aquest “study group” està format, d’una banda, per membres del Club 5, una associació que reuneix les estacions d’esquí referents en l’organització de la Copa del Món, i que va ser fundada per Gröden/Gardena, Garmisch-Partenkirchen, Kitzbühel, Wengen i Val d’Isere.

Posteriorment, es van incorporar altres estacions que també són organitzadores de proves d’alpí com Alta Badia, Cortina d’Ampezzo, Kranjska Gora, Schladming, Maribor, Lake Louise, Adelboden, Kvitfjell, St. Moritz, Åre, Zagreb, Crans-Montana, Madonna di Campiglio i Jasna.

D’altra banda, el grup que s’ha desplaçat a Andorra també està conformat per alts càrrecs i màxims responsables de les estacions de Val Gardena, Saalbach, Kronplatz, Sant Peregrino, Meribel Courchevel, Cortina d’Ampezzo, Kvitfjell, Adelboden, Narvik, així com membres de Ski Austria i de l’Stade Toulousain.





L’acció es trasllada a l’Avet de Soldeu

Durant el cap de setmana, l’acció es trasllada a Soldeu, on la pista Avet acollirà les disciplines tècniques. Dissabte es disputarà l’Eslàlom femení i el Gegant masculí, amb la presència de l’andorrà Joan Verdú; i diumenge serà el torn del Gegant de dones i l’Eslàlom d’homes, en el qual dos noruecs i dos suïssos es disputaran el títol de la temporada. Sobre les dues darreres jornades, David Hidalgo ha dit que “tindrem un temps acceptable” i que la pista Avet està en bones condicions gràcies a “mesos de treball dur a pistes”.