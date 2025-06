Andorra reforça els lligams amb el Vaticà i Itàlia en el 30è aniversari de les relacions bilaterals

Monsenyor Paul Richard Gallagher i la ministra, Imma Tor (SFGA)

Andorra i la Santa Seu celebren aquest dilluns els 30 anys de l’establiment de relacions diplomàtiques, en una jornada institucional que ha posat en relleu els profunds vincles històrics entre ambdós estats. En el marc d’aquest aniversari, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb el secretari per a les Relacions amb els Estats i les Organitzacions Internacionals de la Santa Seu, monsenyor Paul Richard Gallagher, amb qui ha tractat qüestions de caràcter bilateral i d’actualitat internacional.

En el seu parlament, la ministra ha recordat que la data del 16 de juny de 1995 va marcar la formalització d’un vincle que, de fet, es remunta a més de set segles enrere, amb la figura del bisbe d’Urgell com a copríncep d’Andorra. “El coprincipat és una forma única de sobirania i un testimoni viu de la relació excepcional entre Andorra i la Santa Seu”, ha expressat la ministra, destacant també el començament d’una nova etapa amb l’inici del pontificat de Lleó XIV.

La ministra d’Afers Exteriors també ha refermat la voluntat d’Andorra de continuar aprofundint aquesta relació, fonamentada en valors comuns com la pau, la solidaritat, la justícia social i la dignitat humana. També ha subratllat que aquests valors compartits s’han traduït en accions multilaterals conjuntes en àmbits com la lluita contra el canvi climàtic i la protecció dels col·lectius més vulnerables.

Entre els moments més rellevants d’aquesta relació bilateral, la ministra ha subratllat la signatura de l’Acord entre Andorra i la Santa Seu l’any 2008, l’audiència del Sant Pare Francesc al cap de Govern, Xavier Espot, l’any 2021, i la visita del secretari d’Estat Pietro Parolin a Andorra durant la festivitat de Meritxell el 2023. També ha mencionat l’anunci recent del relleu del copríncep episcopal, amb la designació de monsenyor Josep-Lluís Serrano i Pentinat com a nou bisbe d’Urgell. “Comença així una nova etapa en les relacions institucionals que estem segurs que es caracteritzarà pel respecte a les institucions així com pel respecte a l’evolució de la societat”, ha afirmat Tor.

La jornada commemorativa s’ha clos amb una conferència del Dr. Juli Minoves, rector de la Universitat d’Andorra, amb el títol Andorra i la pau: història i filosofia política d’un Estat europeu, que ha aprofundit en la vocació de pau i diàleg que ha caracteritzat històricament el Principat. La conferència ha tingut lloc a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, a Roma, i ha comptat amb l’assistència, entre d’altres, del cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu.





Tres dècades de relacions amb Itàlia

A la tarda, al Palazzo Firenze de Roma, un edifici renaixentista situat al cor històric de Roma i que avui acull la Società Dante Alighieri, s’ha celebrat també un acte commemoratiu dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i la República Italiana (des de l’1 de febrer de 1995), presidit també per la ministra Imma Tor, amb la presència del secretari general del Ministeri d’Afers Exteriors italià, Riccardo Guariglia, ambaixadors i representants del cos diplomàtic acreditat.

La ministra ha subratllat la importància de la Società Dante Alighieri com a espai de projecció cultural i lingüística, i ha recordat l’estreta vinculació entre ambdós països, units també per les muntanyes i el seu compromís compartit amb la sostenibilitat.

En aquest sentit, ha anunciat que Andorra acollirà la setena trobada global de la Mountain Partnership, del 26 al 28 de març de 2026, sota el lema Muntanyes per al futur: turisme sostenible, comunitats pròsperes. Així mateix, ha mostrat el suport d’Andorra a l’organització per part d’Itàlia dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern de Milà-Cortina 2026.

En l’àmbit bilateral, s’ha posat en relleu la signatura, al març de l’any passat, de l’Acord de reconeixement mutu dels permisos de conduir, i s’ha anunciat l’inici de converses per a la negociació d’un conveni per a evitar la doble imposició, que contribuirà a afavorir les inversions i reforçar la seguretat jurídica.

La ministra també ha refermat el paper d’Itàlia com a soci clau en el marc de les negociacions per a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.

En l’acte també han participat un grup d’empreses andorranes i la cap d’Internacionalització d’Andorra Business, Anna Estel.

La jornada ha finalitzat amb una actuació del Trio Élégie.





Establiment de relacions diplomàtiques amb l’Orde de Malta

La jornada d’Andorra a Roma s’ha completat amb la signatura del Protocol entre Andorra i l’Orde de Malta per a l’establiment de relacions diplomàtiques sobre la base dels principis d’igualtat, respecte mutu i cooperació internacional.

El Protocol s’emmarca en les disposicions de la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques del 18 d’abril de 1961 i representa una fita històrica per als dos governs, que comparteixen valors i compromisos comuns en l’àmbit de la pau, la solidaritat i el diàleg entre pobles.

Aquest nou vincle diplomàtic té com a objectiu principal impulsar iniciatives conjuntes, especialment en els àmbits de la cooperació internacional per al desenvolupament i de l’ajuda humanitària, amb la voluntat de contribuir de manera eficaç i coordinada al benestar de les poblacions més vulnerables. Aquesta sinergia s’arrela en una relació històrica que es remunta a l’edat mitjana, i que avui es projecta cap al futur com a instrument útil per afrontar els reptes globals.

Han signat el Protocol la ministra Imma Tor i el gran canceller de l’Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, en presència del gran mestre de l’Orde, Fra John Dunlap.