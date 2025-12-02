Andorra referma el compromís amb la transparència fiscal al 18è Fòrum Global de l’OCDE a Nova Delhi

Andorra ha refermat el seu compromís amb la transparència fiscal internacional en el marc de la 18a reunió plenària del Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d’Informació amb Fins Fiscals de l’OCDE, que se celebra de l’1 al 5 de desembre a Nova Delhi. La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, ha participat en la plenària, que aquest any posa l’accent en la necessitat d’abordar conjuntament la lluita contra l’evasió tributària i els fluxos financers il·lícits a través d’un marc comú de principis i responsabilitat mútua entre jurisdiccions de totes les dimensions.
Durant la seva intervenció, Jordana ha recordat que l’adhesió d’Andorra al Fòrum Global l’any 2009 va suposar un punt d’inflexió en l’estratègia del país per a reforçar la credibilitat internacional i avançar cap a un sistema fiscal modern, transparent i alineat amb les millors pràctiques globals. En aquest camí, ha assenyalat, Andorra ha assumit el compromís d’aplicar plenament els tres pilars de l’intercanvi d’informació fiscal, tant a petició com de manera automàtica i espontània, a través de reformes legislatives profundes.
La secretària d’Estat ha subratllat que la transparència i l’intercanvi d’informació han enfortit de manera significativa la cooperació interinstitucional, fet que permet identificar riscos, tancar bretxes de compliment i prevenir pràctiques il·lícites amb més eficàcia, i ha remarcat també l’impacte positiu d’aquest procés en la reputació internacional d’Andorra, consolidant-se com una jurisdicció cooperativa i fiable.
Jordana ha posat en relleu alguns dels principals avenços assolits, com la signatura de la Convenció sobre Assistència Administrativa Mútua en Matèria Fiscal el 2013, la posada en marxa de l’intercanvi automàtic d’informació el 2018 amb 41 jurisdiccions, ampliat avui a més de 100, així com la recent signatura de l’addendum al MCAA el 2024 per a incorporar les modificacions del CRS que entraran en vigor el 2026.
En paral·lel, també ha remarcat que per a un país de petites dimensions com Andorra la implementació i el manteniment d’estàndards cada vegada més exigents comporta un esforç sostingut en recursos humans, tecnològics i financers, i ha insistit en la importància de garantir plenament la confidencialitat i la seguretat en l’intercanvi de dades, així com la interoperabilitat amb un gran nombre de jurisdiccions. En aquest sentit, ha defensat que la visió compartida del Fòrum Global s’ha de reforçar amb processos de revisió per aparells adaptats a la mida i al risc de cada jurisdicció, sense comprometre la credibilitat ni l’equitat del sistema i incorporant el principi de proporcionalitat per a reconèixer les limitacions operatives dels països més petits.
En la seva conclusió, Jordana ha reafirmat que Andorra continuarà treballant per a consolidar un marc normatiu robust, garantir la confidencialitat i contribuir de manera activa a la lluita contra l’evasió fiscal i el blanqueig de capitals, i ha remarcat que la transparència fiscal no és només una obligació internacional, sinó una oportunitat per a enfortir la confiança, la competitivitat i la integritat del sistema financer global.