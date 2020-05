Andorra referma el compromís amb la cooperació internacional al Consell de Seguretat de Nacions Unides

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest divendres en una reunió telemàtica del Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) organitzada a Estònia, país que ostenta la presidència d’aquest òrgan durant el mes de maig. La trobada virtual ha tingut lloc sota la fórmula Arria, una tipologia de reunió que permet el diàleg entre els Estats Membres del Consell de Seguretat i els Estats no Membres, per celebrar els 75 anys des del final de la Segona Guerra Mundial a Europa.

Sota aquesta temàtica, una vuitantena de ministres d’Afers Exteriors i els Representants Permanents dels Estats Membres i no Membres del Consell de Seguretat han decidit trobar-se per unir els seus esforços en reafirmar el rol primordial de preservació de la pau per part de l’ONU. L’objectiu del fòrum és identificar les lliçons del passat i els reptes del futur.

Precisament, durant la seva intervenció, Maria Ubach ha refermat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme com a eina de diàleg internacional, cooperació i resolució pacífica dels conflictes. Així mateix, la ministra ha posat en relleu els principis i ideals que defensa l’Organització de les Nacions Unides. La ministra també ha valorat l’organització de la reunió mitjançant l’ús de les noves tecnologies.