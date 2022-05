Andorra Recerca+Innovació reprèn el seguiment de la invasió de papallona del boix (Cydalima perspectalis)

Des de mitjans de maig i per quart any consecutiu, Andorra Recerca + Innovació, amb la col·laboració del Govern d’Andorra i els Comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, està duent a terme el seguiment per poder detectar i monitoritzar la invasió de la papallona del boix (Cydalima perspectalis) a Andorra.

Aquesta espècie és una papallona nocturna molt invasora, originària de l’est asiàtic i que es va instal·lar a Europa el 2007. A Catalunya es va detectar per primer cop el 2014 i la seva propagació ha estat notòria en moltes comarques catalanes, amb presència també a l’Alt Urgell. Pel vessant francès, la papallona del boix també s’ha establert a les boixedes de les valls que arriben a la frontera andorrana (valls d’Aston, Auzat…).

La situació a Andorra és de presència puntual entre el 2017 i el 2020, amb una arribada regular però baixa el 2021 a la part més mediterrània del país. Es comença a veure la pauta del cicle biològic de l’espècie en una zona de muntanya sub-mediterrània, amb dos moments d’eclosió de papallones adultes (bivoltina) a mig juliol i mig setembre.

De moment, però, la seva arribada no està comportant cap compromís per la conservació del boix (Buxus sempervirens), planta de la qual s’alimenten voraçment les erugues de la papallona, causant una defoliació completa i en molts casos la mort dels exemplars.

El boix és un arbust molt corrent als Pirineus, propi de matollars i boscos montans i que pot arribar fins la cota de 1.800 m (2.000 m esporàdicament) a més de ser cultivat com ornamental en parcs i jardins, i tenir un component patrimonial ja que ha estat utilitzat per les persones des de fa molts segles en l’ús de la fusta, la delimitació d’espais, etc.

El principal objectiu del projecte que es du a terme des d’Andorra Recerca + Innovació és controlar l’arribada de la papallona i conèixer el seu cicle vital amb el màxim de precisió possible (fenologia) i l’abundància en un entorn de muntanya, per tal d’orientar eventuals tractaments en el futur. Per dur-ho a terme, es fan servir unes trampes que contenen feromones sexuals específiques d’aquesta espècie per poder-les atraure.

Des de l’any 2021 Andorra s’integra a la xarxa de control de la papallona del boix de Catalunya, ja que les poblacions andorranes seran una continuïtat de les catalanes. S’instal·laran 4 trampes en 2 punts d’Andorra: Sant Julià de Lòria i Santa Coloma, on es fa un seguiment setmanal entre maig i octubre i també es controla el grau de defoliació dels boixos.