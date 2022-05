Andorra Recerca + Innovació participa en el certamen que reconeix joves talents innovadors d’Europa

“Si coneixes una persona de menys de 35 anys, innovadora, emprenedora, inventora i visionària que hagi assolit fites úniques nomena-la perquè es presenti al concurs que organitza EmTech Europe de l’MIT Technology Review -l’Institut Tecnològic de Massachussets- per ser seleccionats com a joves emprenedors a escala europea”. Des d’Andorra Recerca + Innovació es va difondre aquesta crida a principi d’any, i cinc mesos després, l’andorrà Guillem Viladomat, CEO de Durcal, ha estat un dels 35 innovadors seleccionats, amb una designació que valora la seva capacitat emprenedora aplicada a diversos àmbits tecnològics en àrees de sostenibilitat, medicina, energia o educació, entre d’altres.

L’MIT Technology Review publica cada any un llistat dels innovadors menors de 35 anys que considera més brillants. Noms com Sergey Brin i Larry Page, fundadors de Google, o JB Straubel, cofundador de Tesla, han format part d’aquesta selecció en edicions passades. Els nominats es donen a conèixer durant la celebració del Festival d’Innovadors menors de 35 anys d’Europa. El certamen s’ha celebrat en aquesta ocasió a Donegal – Irlanda.

Des de l’àrea de Innovació d’Andorra Recerca + Innovació, aquest any s’ha format part del comitè organitzador. A més, Vanesa Arroyo, que és coordinadora de l’Andorra Living Lab i Relacions Internacionals d’Andorra Recerca + Innovació, ha protagonitzat una ponència per situar el Principat al mapa europeu de l’emprenedoria i per parlar sobre l’impacte de les accions humanes sobre els ecosistemes naturals i com, a través de les noves tecnologies es poden monitoritzar per tal de prendre millors decisions al voltant del turisme, la mobilitat o la biodiversitat. La ponència s’anomenava: ‘Sustainability & Innovation on the Road Less Travelled’.

L’emprenedor Guillem Viladomat és CEO i fundador de Durcal, una aplicació per a dispositius mòbils que monitoritza l’activitat de la persona que du posat un rellotge amb dispositiu GPS. Entre d’altres funcions, el rellotge, pensat perquè el facin servir persones d’edat avançada, du incorporat un micròfon i un altaveu que es poden utilitzar en casos, per exemple, d’emergència. També es pot connectar, només pitjant un botó, amb els serveis mèdics.

La participació d’Andorra Recerca + Innovació en aquest certamen internacional representa un pas més per situar i connectar Andorra amb altres ecosistemes innovadors. Un dels objectius és sumar coneixement i atreure talent a futurs projectes innovadors que aportin solucions a reptes actuals i futurs.