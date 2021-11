Andorra Recerca + Innovació ha celebrat la primera edició de l’Andorra International Innovation Summit

En el marc del desenvolupament de l’Estratègia d’Innovació i Emprenedoria d’Andorra, el Govern d’Andorra i Andorra Recerca + Innovació han celebrat aquest dijous la primera edició de l’Andorra International Innovation Summit, centrada en aquesta ocasió en la temàtica “Partnerships for leveraging innovation ecosystems” amb l’objectiu de mostrar el desenvolupament de l’ecosistema andorrà, i d’alguns dels principals entorns internacionals d’innovació.

La jornada ha començat amb la intervenció del ministre de Presidència, Economia i Empresa Jordi Gallardo que ha manifestat com “la posada en comú d’estratègies i models d’innovació a través de reunir diferents ecosistemes d’innovació referents a escala internacional ens permet validar les línies mestres de la nostra estratègia i veure com afronten aquests ecosistemes els reptes que té Andorra en matèria d’innovació i emprenedoria”. Així mateix, durant la seva presentació ha expressat que Andorra està desenvolupant una estratègia d’innovació que permeti impulsar l’economia digital i que aquesta es treballa tant des de la perspectiva legislativa com des d’accions executives.

Durant l’acte s’ha posat de manifest diferents aproximacions al repte comú de com aterrar la innovació en un context d’incertesa i de constant evolució, i com pot ajudar a aportar solucions d’interès per a la millora de

reptes que afronta la nostra societat.

Durant el matí, s’ha pogut comptar amb les ponències d’experts internacionals i nacionals, en diferents àrees que configuren els ecosistemes d’innovació, com en Jean-Michel Lodwig, Director de desenvolupament de Luxinnovation; Daniel Marco, Director general d’Economia digital i Innovació del Govern de Catalunya; Jonathan Menhiun, Director de l’Institut d’Innovació d’Israel; Lourdes Cruz, Directora de desenvolupament de negoci a Màlaga TechPark i Daria Shunina, directora de startups i desenvolupament empresarial en el Centre d’Innovació Skolkovo de Moscú. ​

Seguidament s’ha donat pas a diferents taules rodones on s’ha discutit com la promoció del talent i les oportunitats de foment del capital humà, l’atracció de finançament a diferents fases de desenvolupament de les startups, la necessitat de pivotar en infraestructures d’alt valor afegit o com transferir, de forma eficient, el coneixement generat gràcies a la recerca a productes i serveis d’impacte han estat temes clau d’aquestes taules.

En aquest sentit, l’emprenedoria i la innovació són i seran les claus per a canalitzar les noves tendències i convertir-les en solucions que permetin la progressiva diversificació de l’ecosistema empresarial tal com han

posat de manifest els participants a les dues taules rodones de debat formades per Xavier Estaran, Co-director de Scale Lab Andorra; Josep Navajo, Fundador i Partner de Delvy Law & Finance; Jordi Serrano, CEO UniversalDoctor, Co-Founder EpidemiXs i expert en Digital Health; Josep Miquel Piqué, director de La Salle MBAs; Ivan Mora, Manager del Cluster ACTINN Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació; Roderic Guigo, Coordinador del Center of Genomic Regulation i investigador a IMI.

Amb la configuració de l’estratègia d’innovació d’Andorra, basada en la recerca, la innovació i l’emprenedoria, configuren el full de ruta que cohesiona una visió compartida amb els principals integrants de l’ecosistema innovador del nostre país. Un full de ruta que permeti, d’una banda, l’alineació cap a uns eixos d’especialització específics del país i, per un altre, el desenvolupament de les infraestructures, atracció del talent, el capital d’inversió i la cultura innovadora, de recerca i emprenedor i al país.