Andorra ratifica el Tractat de transmissió electrònica de sol·licituds de cooperació jurídica

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, Andorra ha ratificat davant la Secretaria General de la Conferència de Ministres de Justícia de la Conferència Iberoamericana (COMJIB), el Tractat de transmissió electrònica de sol·licituds de cooperació jurídica internacional entre autoritats centrals, conegut com a Tractat de Medellín. El Principat ha estat el primer país a ratificar aquest tractat que té l’objectiu de millorar la cooperació jurídica internacional, adaptant-la a les eines tecnològiques i fent més eficients els procediments, en la línia d’agilitzar els tràmits en línia i l’administració digital.

El tractat preveu una transmissió segura i en temps real de les comunicacions per a l’assistència legal mútua entre les diferents autoritats, facilita la signatura digital per als tràmits internacionals, protegeix les dades personals i evita la fuga d’informació sensible dels processos judicials, certifica l’enviament i la recepció de les informacions creuades entre les autoritats centrals i valida els processos judicials.

El tractat contempla l’agilització i una millor eficiència en els tràmits, a més redueix els costos econòmics associats amb el tradicional enviament físic de les sol·licituds d’assistència legal mútua entre autoritats centrals, i contribueix als objectius de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient. A més, amplia l’espectre de la cooperació jurídica internacional més enllà de la regió iberoamericana.

La ratificació es va celebrar ahir en un acte telemàtic al qual van participar el Secretari General de la COMJIB, Enrique Gil Botero, secretari general de la COMJIB, el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León així com representants de l’àmbit de la Justícia de Xile i Portugal, Javier Samper i Maria Luisa Pacheco i l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.