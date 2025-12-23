Andorra ratifica el Pacte Internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimarts, la ratificació del Pacte Internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals (PIDESC), adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 16 de desembre de 1966. El PIDESC reconeix drets fonamentals de segona generació, que requereixen l’acció activa dels governs per a garantir-ne l’efectivitat.
Entre aquests drets destaquen el dret al treball i a condicions laborals justes, els drets sindicals i el dret de vaga, el dret a la seguretat social, el dret a un nivell de vida adequat, el dret a la salut i a l’assistència mèdica universal, així com el dret a l’educació i a participar en la vida cultural.
L’ordenament jurídic andorrà ja recull aquests drets a través de la legislació laboral, el sistema de protecció social i sanitària, el marc educatiu i la regulació cultural vigent.
El sistema de control es fa a través d’informes periòdics que els Estats Part han de presentar per etapes al Comitè de drets econòmics, socials i culturals. Aquest Comitè podrà emetre recomanacions de caràcter general, no vinculants, a les quals Andorra podrà respondre amb observacions.
Un cop aprovat pel Govern, el Pacte es trametrà al Consell General per a la seva aprovació parlamentària i als coprínceps per a informació i entrarà en vigor tres mesos després del dipòsit de l’instrument de ratificació.
Amb aquesta decisió, “Andorra reforça el compromís amb la protecció i promoció dels drets humans en l’àmbit internacional”, assenyalen des de l’Executiu.