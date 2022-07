Andorra Rally, nou nom per a una nova era

ACA Esportiva, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, anuncia la reformulació total del fins ara conegut com Ral·li d’Andorra, que a partir d’aquesta mateixa temporada passarà a ser denominat Andorra Rally i tornarà a la modalitat de velocitat per a automòbils Clàssics i Legend. ACA Esportiva vol iniciar una nova etapa del seu ral·li nacional dissenyant una cursa compacta en la qual es donin cita les màquines de velocitat de les èpoques en les que el ral·li andorrà va esdevenir mític.

Andorra Rally va arribar l’any 2021 a la seva 50 edició. Després d’aquesta reeixida fita ACA Esportiva s’ha proposat iniciar una nova era que signifiqui un decidit impuls a la brillant trajectòria del ral·li nacional andorrà, alhora que orienta els seus objectius a fer reviure les millors èpoques de l’especialitat. Fins l’any 2007 l’Andorra Rally va ser de velocitat per a tota mena de vehicles; de 2008 a 2011 va combinar les modalitats de velocitat per a cotxes moderns i regularitat per a clàssics i va ser aquesta última modalitat l’única convocada a partir de 2012.

Després de deu edicions exclusives de regularitat, l’Andorra Rally torna enguany als seus orígens i esdevé una cursa de velocitat, únicament per a Clàssics i Legend. La modalitat de regularitat no es convocarà a l’Andorra Rally; aquesta especialitat tindrà a partir d’ara la seva parcel·la exclusiva a l’Andorra Sotheby’s Winter Rally, previst per al diumenge 18 de desembre de 2022.

El 51 Andorra Rally continuarà tenint el nucli central a Andorra la Vella, amb el parc de vehicles situat a l’aparcament Prada Casadet. Pròximament ACA Esportiva anunciarà l’estructura del ral·li, que consistirà en una única jornada de competició diürna, el dissabte 17 de setembre, amb 10 trams cronometrats i gairebé 90 km de velocitat.

El reglament del 51 Andorra Rally es publicarà el dia 26 de juliol i la inscripció s’obrirà el 9 d’agost. En el reglament figuraran detalladament totes les categories definides tant per als Clàssics com per als Legend. Quant als primers hi haurà 4 categories amb classificacions independents segons la seva data de construcció i homologació: Pre75, Pre81, Pre85 i Pre90.

La classificació general escratx servirà únicament per a definir el guanyador absolut de l’Andorra Rally, ja que les quatre categories rebran idèntic protagonisme.

Els cotxes admesos en la categoria Legend (només exhibició, sense temps ni classificació) es distribuiran en tres categories: Històrics de competició pre93 (grups 1, 2, 3, 4, A, N, B), històrics de competició adaptats amb variacions tècniques segons la seva fitxa d’homologació pre93, i històrics exoficials pre2000 (grups 1, 2, 3, 4, A, N, B).

L’objectiu és que els Legend, en la seva majoria vehicles de gran importància històrica, rebin tot l’interès dels aficionats. Estan previstes un total de 80 places entre totes les categories.

ACA Esportiva ha arribat a un acord amb el moviment ‘Fullslip’ que té com a objectiu celebrar 4 o 5 ral·lis a l’any amb la mateixa filosofia de rememorar els ral·lis dels millors temps i oferir un itinerari assequible i divertit per a tots, en el qual la conducció i el tracte humà siguin el més important.