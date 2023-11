Andorra proposa la creació i revisió d’articles sobre esports de neu, escalada i ciclisme per la 10a Viquimarató

Cartell de la 10a Viquimarató (Govern d’Andorra)

Des de demà dijous dia 23 i fins al 29 de novembre tindrà lloc la desena Viquimarató de la llengua catalana, que aquest any es dedica al vocabulari esportiu i en el cas d’Andorra se centra en els esports de neu, l’escalada i el ciclisme. Aquest esdeveniment té com a missió ampliar amb referències fiables els articles de la Viquipèdia en català relacionats amb els temes proposats i alhora serveix d’introducció a l’edició de la Viquipèdia a les persones que no estan avesades al seu funcionament.

A banda de poder-hi participar en línia, creant o ampliant els articles proposats, els interessats poden assistir a la jornada d’edició presencial, que tindrà lloc el divendres 24, de 10 a 17 hores, a la Biblioteca Nacional, a l’Hotel Rosaleda d’Encamp. Els participants podran conèixer d’aquesta manera altres usuaris i resoldre dubtes en cas que no tinguin experiència editant la Viquipèdia. Cadascú haurà de portar el seu ordinador portàtil o un suport des d’on pugui editar els articles.

Els voluntaris més actius obtindran premis de caràcter esportiu: invitacions per a un partit del BC Andorra, entrades per a activitats al Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels) o un curs en línia de senderisme, entre d’altres. Per a optar-hi caldrà registrar-se a la Viquipèdia i fer servir l’etiqueta #viquillengua7x7 per a facilitar el recompte de la feina feta.

La Viquimarató de la Llengua Catalana és una activitat organitzada anualment per Amical Wikimedia i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2013, a la qual el 2020 es van sumar tots els territoris de parla catalana: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià.

En aquesta edició, a més del Servei de Política Lingüística, s’hi ha afegit la Secretaria d’Estat d’Esports i entitats com l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i l’Agència Antidopatge d’Andorra.