Andorra preveu un Nadal amb més de 200 km de pistes obertes i bones condicions

El Pare Noel fent una baixada a Grandvalira. Foto: Cedida

Les estacions de muntanya d’Andorra preparen una àmplia proposta d’activitats i experiències per a aquestes festes de Nadal. Baixades de torxes i de llumetes, l’arribada del Pare Noel i els Reis Mags, sopars de primer nivell sota les estrelles, activitats màgiques com el múixing o après-ski amb reconeguts DJ internacionals són algunes de les propostes més destacades els pròxims dies.

Grandvalira

Tot plegat en un marc de condicions d’esquí que es preveu molt favorable amb l’arribada d’un front fred a partir de dijous que portaria noves nevades en els pròxims dies i que permetran continuar millorant l’estat de les pistes. A més, se seguirà ampliant els quilòmetres esquiables disponibles a Grandvalira, on actualment hi ha pràcticament 120 km de pistes operatives, i de cara a aquest cap de setmana es preveu estar al voltant dels 130 km, en funció també de les nevades. Una de les pistes que estarà disponible a partir del dia 26 de desembre és la nocturna del sector Pas de la Casa, que obrirà cada dia fins al 5 de gener, i durant el mes de gener operarà de dijous a dissabtes, mentre que al febrer tornarà a obrir tots els dies fins a les 20 h. Serà una de les dues opcions d’esquiar més enllà del tancament habitual de les pistes, ja que es complementarà amb el Sunset Park Peretol by Henrik Harlaut, que obre habitualment de 15 h a 21 h i ofereix gran ventall de possibilitats als amants del Freestyle.





Pal Arinsal i Ordino Arcalís

Per la seva part, Pal Arinsal i Ordino Arcalís continuen amb pràcticament el 100% de les pistes i remuntadors oberts, sumant així més de 200 km esquiables entre les tres estacions. A més es preveu seguir produint neu de cultiu en els propers dies gràcies a les baixes temperatures i continuar ampliant les pistes obertes progressivament.





Baixades de torxes i de llumetes a Soldeu i al Pas de la Casa

Com ja és tradició, el 31 de desembre a les 18 h, el sector Soldeu de Grandvalira tancarà l’any amb un espectacle de llum i foc amb una baixada de torxes a les pistes Ós, Bosc Fosc i Avet. A més, el dissabte 4 de gener, Soldeu acollirà una nova baixada de llumetes perquè els nens i nenes d’entre 6 i 12 anys també hi puguin participar. El Demo Team, estarà present en les dues baixades de Soldeu per a fer un increïble descens amb vestit de llums led, juntament amb les màquines retrac.

El sector Pas de la Casa també acollirà la seva tradicional baixada de torxes el 5 de gener coincidint amb l’arribada dels Reis Mags. La cavalcada anirà acompanyada de focs artificials, i l’espectacle visual es completarà amb la desfilada dels Reis d’Orient pels carrers del poble.

Però, no només els Reis Mags visitaran les estacions. El Pare Noel també traurà un forat de la seva atapeïda agenda per a saludar als més petits. Així, entre el 23 i el 25 de desembre, esquiarà per tota l’estació d’Ordino Arcalís i visitarà el Jardí de Planells, per a després trobar-se al restaurant amb la quitxalla que vulgui donar-li la seva carta. Pels infants que estiguin a Grandvalira, el 24 de desembre al matí, el Pare Noel s’acostarà als jardins de neu i a les Escoles d’Esquí dels diferents sectors. Els nens i nenes que vulguin visitar-lo, berenar amb ell i donar-li la seva carta ho podran fer a la Cabaneta d’Incles i al Mon(t) Magic Family Park. En el cas de Pal Arinsal, el Pare Noel també oferirà visites amb berenar i jocs i activitats amb els elfs al Restaurant Rustic des del dia 20 de desembre.

Tot està pensat per a poder viure Nadal mentre tota la família es diverteix esquiant lliurement a les pistes o aprenent amb les escoles de les diferents estacions, que estaran 100% operatives en esquí, Snowboard, Freestyle i Freerride per a totes les edats i nivells. De fet, el diumenge 21 a la Plataforma de Soldeu, es farà una jornada d’iniciació gratuïta al Snowboard Burton Riglet dirigida a nens i nenes de 4 a 10 anys. Els infants hauran de portar roba de neu, ulleres i guants, i l’escola els proveirà el material de snowboard necessari.





Festa de Cap d’Any a L’Abarset i multitud de propostes musicals més d’après-ski

Una de les novetats d’aquest Nadal és que per primer cop, L’Abarset, l’après-ski de referència als Pirineus, organitza una gran festa de Cap d’Any. Així, per a donar la benvinguda el 2025, es farà l’après-ski, un sopar i un after party amb pràcticament 12 hores non stop i diverses fórmules d’entrades per a gaudir de tot o només d’una part de la proposta. A més, aquest Nadal, L’Abarset organitza altres grans festes com la Bresh del dia 27, de la mà de la promotora d’origen argentí i anomenada ‘la fiesta más linda del mundo’, o The Trivute, el dia 29, una iniciativa solidària en la qual la recaptació de les entrades aniran destinades al Banc d’Aliments de Càritas Andorrana i a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA).

A banda de les propostes de L’Abarset, Ordino Arcalís també aproparà la millor música als seus usuaris amb una festa a la terrassa KoKoi el 28 de desembre de la mà del DJ John Holt i tots els dissabtes de 15 h a 17 h amb el DJ Oscar Folch.





Sopars sota les estrelles i una oferta gastronòmica Michelin

Les propostes gastronòmiques de les estacions són un altre dels atractius per a aquestes festes. Enguany els visitants de Grandvalira poden gaudir de les creacions úniques del xef estrella Michelin Nandu Jubany al Vodka Bar i la Brasserie Piolet. Els amants de la gastronomia gurmet comptaran amb moltes altres opcions a Grandvalira com els clàssics Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), el Racó de Solanelles (sector Encamp), el Restaurant Llac de Pessons (Grau Roig) o l’Arrosseria (El Tarter).

Pel que fa a Pal Arinsal, el restaurant Pla de la Cot, situat a 2.000 metres d’altitud, ofereix una experiència gastronòmica amb una vista impressionant del cel estrellat al cor del Pirineu. De fet, per a arribar-hi cal fer-ho en esquí de muntanya o retrac. Al Coll de la Botella, també es poden degustar els seus arrossos i carns a la pedra mentre es gaudeix de l’astronomia. A Ordino Arcalís, el restaurant La Coma continua oferint la seva reconeguda cuina de muntanya.





MoonBikes, la nova activitat a Grandvalira

L’entorn privilegiat de les estacions es pot descobrir aquest Nadal a través de diferents activitats. La principal novetat seran les MoonBikes a Soldeu, les motos de neu elèctriques 100% sostenibles, que s’estrenaran a partir del 26 de desembre. L’activitat estarà ubicada al pla d’Espiolets de 10 h a 16 h, i està pensada per als majors de 14 anys.

Aquesta serà una de les múltiples propostes dels dominis d’Andorra, que inclouen altres opcions com el múixing (travessar els boscos en trineus tirats per gossos), les motos de neu, o les excursions guiades pels Grandvalira Mountain Guides amb esquí de muntanya o raquetes de neu. A més, sempre que la meteorologia ho permeti, també es pot aprendre a escalar pel gel a Ordino Arcalís i a Grau Roig. Tot plegat, se suma a les reconegudes atraccions del Mon(t) Magic Family Park de Canillo com el Màgic Gliss i la tirolina o a la possibilitat, per exemple, de lliscar per la pista de trineus a Pal Arinsal, entre moltes altres.





Agenda Grandvalira:

24 de desembre: Al matí, el Pare Noel visitarà els jardins de neu i, a partir de les 11 h, també les escoles d’esquí dels diferents sectors.





Al matí, el Pare Noel visitarà els jardins de neu i, a partir de les 11 h, també les escoles d’esquí dels diferents sectors. 31 de desembre: Baixada de torxes a Soldeu a partir de les 18 h i festa de Cap d’Any a L’Abarset.





Baixada de torxes a Soldeu a partir de les 18 h i festa de Cap d’Any a L’Abarset. 4 de gener: Baixada de llumetes a Soldeu a les 18:30 h per a nens d’entre 6 i 12 anys de nivell avançat.





Baixada de llumetes a Soldeu a les 18:30 h per a nens d’entre 6 i 12 anys de nivell avançat. 5 de gener: Baixada de torxes a partir de les 18 h i posterior arribada dels Reis Mags i espectacle de focs artificials.





Agenda Pal Arinsal:

23 de desembre: Últim dia per a visitar al Pare Noel al Restaurant Rústic.





Agenda Ordino Arcalís: