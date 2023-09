Andorra presenta l’oferta cicloturística al festival Sea Otter Europe

Estands del festival Sea Otter Europe a Girona amb presència andorrana (Andorra Turisme)

Andorra Turisme fa un pas més en l’estratègia per a posicionar el país com a destí cicloturista amb la seva presència al festival Sea Otter Europe, que se celebra aquest cap de setmana a Girona i que servirà perquè professionals i amants del sector tinguin l’ocasió de conèixer l’oferta ciclista del país.

Aquesta serà la cinquena edició consecutiva en què Andorra Turisme participa en el festival, que compta amb una zona d’exposició de marques de material de ciclisme i una àrea destinada al sector del turisme, així com activitats i proves ciclistes, entre d’altres. Ho farà acompanyat d’empreses del país vinculades al sector cicloturista. L’espai expositor d’Andorra no només és una zona on rebre informació i atendre visites, sinó que s’hi ofereixen activitats relacionades amb el ciclisme, com ara un pump track per a nens.

Aquesta és una de les moltes accions que Andorra Turisme realitza per a posicionar el país en el sector del cicloturisme. Se suma, per exemple, als esforços per a fer arribar al país esdeveniments ciclistes de primer nivell mundial, com ara el Tour de França, La Vuelta Espanya o la Copa del Món de BTT.

Altres accions que s’han dut a terme aquest any han estat, per exemple, la senyalització de rutes BTT, el tancament d’alguns ports de muntanya per ús exclusiu de ciclistes o la instal·lació de comptadors als ports de muntanya per a recopilar informació de les rutes més freqüentades.

L’any passat, la sisena edició del festival va acollir 60.000 visitants, més de 6.000 participants a les proves esportives i més de 350 marques expositores.