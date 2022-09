Andorra presenta les Finals de la Copa del Món a la reunió de tardor de la FIS

Aquest divendres, 30 de setembre, a Zurich, en el marc de la reunió de tardor de la FIS, el comitè organitzador de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí d’Andorra -13 al 19 de març del pròxim any- ha presentat l’esdeveniment amb una resposta molt positiva per part de l’organisme internacional, així com dels seus diferents estaments, incloent-hi els directors de les diferents seus del gran circ blanc.

La jornada, a més, ha servit per a realitzar nombroses reunions d’organització per a establir els contactes i els acords pertinents per a tenir tots els detalls tècnics preparats per als dies de competició.

Entre els diferents temes que s’han posat sobre la taula també s’han tractat els calendaris de l’any vinent, però sense parlar de possibles candidatures.

La pròxima trobada amb la FIS serà del 3 al 5 de maig a Dubrovnik, en el congrés anual, on previsiblement s’establirà un calendari acurat a anys vista per tal que les seus puguin treballar amb anticipació. Per la seva part, l’organisme internacional, en aquest sentit, ha agafat el compromís de presentar aquesta previsió, a la primavera.

Per part de la FAE hi ha assistit el seu president, Pepi Pintat, així com el gerent, Carles Visa, el director d’alpí, Roger Vidosa, el delegat tècnic, Toni Crespo, així com el metge Bernat Escoda. Tots ells han estat presents al llarg de la setmana en les diferents reunions relacionades amb les seves àrees. També hi ha estat Patrick Touissant com a membre del Consell de la FIS. Per part de Grandvalira Resorts (Soldeu El Tarter) s’hi ha desplaçat l’equip encapçalat per David Hidalgo, director general de les Finals de la Copa del Món 2023; Santi López, director esportiu; i Marc Mitjana, secretari general.

Les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí arribaran als sectors de Soldeu i El Tarter de Grandvalira del 13 al 19 de març del 2023. Grandvalira va acollir la primera edició de la Copa del Món femenina d’esquí alpí (eslàlom i eslàlom gegant) l’any 2012, la Copa del Món femenina de súpergegant i combinada alpina el 2016, i les Finals de la Copa del Món masculina i femenina el 2019. El gran circ blanc torna a Andorra després de 4 anys amb el ferm propòsit de millorar l’èxit de les passades edicions i aconseguir un repte històric: esdevenir la seu dels Campionats del Món l’any 2029.