Andorra, possible seu per acollir el final de la lliga Endesa

L’ACB continua estudiant el possible retorn de la competició i com s’hauria d’articular. A hores d’ara, l’opció que guanya més força és la de disputar un play-off entre els 8 o 12 primers equips de la classificació actual.

Aquest format se celebraria en una seu única, per evitar riscos en matèria sanitària. Segons ha pogut saber ATV, el president del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, ha presentat aquest dilluns, en la reunió amb els clubs, la possibilitat de convertir Andorra en la seu única per acabar la lliga.

El projecte compta amb el vistiplau de Govern i generaria una bona campanya de comunicació a l’exterior en aquesta crisi sanitària.

Cal recordar que la taxa de mortalitat d’Andorra és força inferior a la dels països del voltant. A més, l’esdeveniment permetria reforçar el teixit econòmic amb l’obertura d’alguns hotels i activitats adjacents.

Els partits serien a porta tancada. El BC Andorra preveu tres pistes que inclourien el Poliesportiu d’Andorra (que seria la pista que acolliria els partits), el Prat Gran d’Escaldes-Engordany i el Prat Gran d’Encamp (per acollir entrenaments). El poliesportiu d’Ordino també podria acabar formant part del projecte.

Andorra tindrà competència per acollir aquest final de lliga. Les Canàries, Madrid i Saragossa també s’hi haurien presentat.

El format encara s’ha d’estudiar, tot i que podria incloure dos grups de 6 equips amb una final a cinc partits entre els dos primers de cadascun. A més, la lliga Endesa també treballa en un possible canvi per a la pròxima temporada amb una competició formada per 20 equips, en lloc de 18, és a dir, sense descens aquesta temporada i dos ascensos de Leb or.

La reunió d’aquest dilluns és previst que decideixi si la competició s’acaba i si és així en quin format. En cas d’apostar-se per la seu única, Andorra podria ser l’escenari on es decidís el campió. Una decisió que, en qualsevol cas, no es prendria avui.