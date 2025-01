Andorra podrà dir la seva en els tancaments de la frontera amb França

La frontera amb França (AndorraDifusió)

El Pas de la Casa és el gran perjudicat pel tancament de la frontera amb França per raons meteorològiques. Aquest hivern ja n’hi ha hagut dos de preventius, el 6 i el 22 de desembre, que han fet posar en alerta el Govern andorrà atès el perjudici econòmic que comporten. Millorar els protocols conjunts per a minimitzar els tancaments va ser una proposta de l’Executiu a les autoritats franceses, que sembla que ha rebut resposta. Així ho ha avançat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas.

“Agrair també que hagin aconseguit ficar un tècnic del Govern en aquesta taula, que és qui pren les decisions, per a poder tenir representació d’Andorra quan s’hagin de prendre decisions de tancament de la frontera. Això abans no hi era i, per tant, crec que és important. A més, no només s’ha ficat aquest representant del Govern, sinó que també s’han facilitat tots els mitjans per a poder tenir la carretera oberta”.

Tot i les pèrdues econòmiques per a hotelers i comerciants del Pas derivades dels tancaments, l’hivern està sent positiu perquè “el Nadal ha anat molt bé i han pogut recuperar-se d’aquests dos tancaments”. Laura Mas ha assegurat que és difícil determinar la quantia de les pèrdues que comporta cada dia de tancament. Això sí, confia que no es repeteixin si no és per motius de seguretat extrema, cosa que no va acabar passant al desembre.