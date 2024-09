Andorra passa a quarts de final del Mundial d’hoquei patins sent la primera de grup

Imatge de l’Andorra-Brasil d’aquest dimecres (AndorraDifusió)

La selecció andorrana d’hoquei patins ha tancat en primer lloc la fase prèvia de la Copa Intercontinental, a Itàlia, i s’ha guanyat el bitllet per a disputar els quarts de final del Mundial. La tricolor ha superat aquest matí de dimecres el Brasil per 13 a 1. La victòria de la Gran Bretanya contra Egipte obligava els de Jordi Garcia a guanyar per més d’onze gols de diferència. El darrer ha arribat a només cinc segons per a la botzina, en una falta directa transformada de manera magistral per Bernat Picanyol.

Segons informa AndorraDifusió, el rival del combinat nacional andorrà, a quarts de final del Mundial, serà el vencedor del partit que enfrontarà aquesta tarda de dimecres l’Argentina i Portugal.