Andorra passa a les semifinals del Campionat d’Europa Shield de golf

L’equip andorrà desplaçat a Bulgària (FGA)

Andorra s’ha classificat per a les semifinals del Campionat d’Europa Shield de golf, que es disputa a Bulgària, en derrotar a Luxemburg 1-2 i jugarà contra Turquia per a accedir a la final. L’equip Nacional ha mostrat el seu nivell en derrotar a Luxemburg, segon classificat, en la primera jornada per 1-2. Els del Principat s’han mostrat molt segurs tant en el joc llarg com en el curt, com demostra que han anat per davant en el resultat provisional durant tota la jornada.

La victòria davant Luxemburg serveix per a treure’s l’espina clavada de l’any passat quan aquesta selecció va privar que els andorrans juguessin la final. En aquesta edició de 2025, el rival en semifinal serà Turquia que ha derrotat a Xipre també per 2-1. L’altra semifinal la jugarà Grècia contra l’amfitrió i clar favorit per a aconseguir el triomf final, Bulgària. L’horari de sortida de la semifinal on juga Andorra serà a les 10:50.