Andorra participa en la segona edició de la Setmana de la pedra seca

Andorra es torna a sumar a la Setmana de la pedra seca, coincidint amb el 3r aniversari de la declaració, per part de la UNESCO, de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La iniciativa es planteja com una setmana per a divulgar les construccions de pedra seca, afavorir el seu reconeixement general i reivindicar aquest llegat tan característic del patrimoni cultural andorrà. La iniciativa enguany es desenvoluparà del 19 al 28 de novembre.

Després de l’èxit de la primera edició, tant des del Departament de Patrimoni Cultural com des de l’Espai Socio-cultural Cal Pal, s’organitzen tot un seguit d’activitats que permeten apropar als ciutadans el patrimoni de la pedra seca, el seu ofici i la seva tècnica constructiva. La primera d’elles és l’organització d’un concurs de fotografia ‘L’art de la pedra seca a Andorra’, a la xarxa social Instagram. El concurs és obert a la participació de qualsevol persona, aficionada o professional, i manté la finalitat de posar en valor el patrimoni en pedra seca d’Andorra. Un jurat format per tres persones relacionades amb el món de la fotografia i la pedra seca, seleccionaran 5 fotografies guanyadores d’entre totes les imatges publicades, atenent a criteris de qualitat i originalitat. Hi haurà premis econòmics per als tres primers -de 300, 200 i 100 euros respectivament- i el quart i cinquè classificats rebran un lot de llibres i dues entrades per a esdeveniments culturals del país.

Tanmateix, durant aquests dies, al vestíbul del Ministeri de Cultura (antic Hotel Rosaleda), s’exposen les fotografies dels guanyadors de l’edició passada, juntament amb una exposició itinerant que recorre diversos centres educatius del país amb la finalitat de fer arribar a l’alumnat de secundària la importància del patrimoni de la pedra seca a Andorra.

Paral·lelament, des de Cal Pal, el dijous 26 de novembre, a les 18:30, s’organitzen dues xerrades i un debat entorn del futur de la pedra seca i l’arquitectura tradicional, amb les intervencions d’Édouard Duterte, president de l’Associació d’Artesans Constructors en Pedra Seca (ABPS), i el prestigiós arquitecte català Oriol Roselló, especialista en arquitectura tradicional contemporània i cofundador de Bangolo. Aquest primer cicle de conferències té l’objectiu de fer conèixer com s’organitzen altres territoris i altres professionals i veure alguns projectes d’èxit; obres de caràcter públic i privat que han decidit utilitzar la pedra seca en part o en la totalitat de la infraestructura creada.

Les activitats finalitzaran el dissabte 27 amb la visita i descoberta de barraques i construccions en pedra seca pels prats d’Encodina, algunes de les quals s’han recuperat recentment durant el curs d’artesans que va tenir lloc durant el mes d’octubre.

Les activitats de la Setmana de la pedra seca es podran consultar a l’agenda en línia així com en el mapa d’ubicacions a www.collaboraxpaisatge.cat, i particularment, les que es fan a Andorra es podran consultar a l’AGENDA.AD, la web de www.cultura.ad, www.primerapedra.ad, www.calpal.ad. El seguiment de les activitats es podrà fer a través de les xarxes socials (Instagram @SetmanadelaPedraSeca, @patrimoniculturalandorra, @primerapedra, @calpal), i mitjançant el hashtag #SetmanadelaPedraSecaAndorra i #primerapedra.

La creació de la iniciativa

La Setmana de la pedra seca és una iniciativa creada per ColaboraXPaisatge, un projecte coordinat per l’associació catalana ADRINOC amb l’assessorament i suport tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, en la qual Andorra hi participa per segon any consecutiu. Les activitats impulsades permeten fer visible i posar en valor, no només aquest patrimoni, sinó també l’important teixit d’entitats, col·lectius i persones voluntàries en què s’aferma el coneixement, la divulgació i el manteniment de la pedra seca.