Andorra participa en la primera edició del concurs de fotografia de la Ruta del Ferro

Un professional treballant el ferro (SFGA)

‘El ferro a través de la història’. Amb aquest títol s’impulsa el primer concurs de fotografia relacionat amb la Ruta del Ferro, creat per l’associació de la Ruta del Ferro dels Pirineus a la qual Andorra forma part. En els 21 recursos culturals ubicats al País Basc, Nova-Aquitània, Occitània, Andorra i Catalunya, l’objectiu és donar a conèixer els museus i els monuments de l’itinerari europeu, així com incentivar i premiar el talent fotogràfic.

El concurs s’inicia aquest dissabte 25 de març i hi haurà temps per poder fer arribar les fotografies fins al proper 25 d’abril. A Andorra, participen els recursos següents: la Farga Rossell, la Ruta del Ferro a Ordino i l’Itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu. Aquest és un concurs obert a qualsevol persona que li agradi la fotografia i senti sensibilitat pels testimonis del ferro i la siderúrgia. Les fotografies que es presentin al concurs han d’estar relacionades, de forma directa o indirecta, amb el tema del concurs. En tractar-se de la visió personal de l’autor, es poden centrar en el conjunt patrimonial, en un detall arquitectònic o en un objecte que es vinculi amb aquest element.

Per tal de participar en el concurs s’ha d’accedir a la pàgina https://rutadelferroalspirineus.ad/, on es fa la inscripció i la publicació de les fotografies, amb un màxim de dues per persona. El jurat valorarà l’originalitat, la composició i la qualitat de la imatge, la dificultat de la tècnica utilitzada, la singularitat de la imatge i la capacitat d’evocar els valors del patrimoni de la Ruta del Ferro als Pirineus. El resultat del jurat es publicarà a partir del 10 de maig a la mateixa web.

Els premis que es preveuen, són vals de 400 i 300 euros per la compra de material fotogràfic pel segon i tercer premi. I un viatge per a tres persones a una localitat que forma part de la Ruta, a escollir pel guanyador, pel primer premi. D’altra banda, les 12 fotografies que obtinguin més puntuació en el concurs s’exhibiran en una exposició temporal itinerant durant el 2024.