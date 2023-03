Andorra participa a la 67a sessió de la Comissió de l’ONU sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona

67a sessió de la Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (SFGA)

La cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Mònica Álvarez, ha participat en la 67a sessió de la Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona. L’acte se celebra a la seu de l’ONU, a Nova York (Estats Units d’Amèrica), entre el 6 i el 17 de març.

Enguany, la sessió tracta com a tema prioritari la innovació, els canvis tecnològics i l’educació en l’era digital per a assolir la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i de les nenes. Els estats membres han pogut treballar en els nous reptes que l’economia i les tecnologies digitals suposen per a les dones i les nenes, així com presentar els avenços fets en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, en particular pel que fa a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En la seva intervenció, Álvarez ha destacat l’aprovació a Andorra de la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, incidint en els programes i accions que s’hi contemplen. La cap d’Àrea també ha posat en relleu la necessitat d’incloure les dones i les nenes en els canvis tecnològics actuals per a assolir una transformació digital efectivament igualitària i que redueixi la bretxa de gènere digital existent.

La Comissió sobre la Condició de la Dona és un òrgan subsidiari del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides que aplega a tots els estats membres de l’ONU per a formular polítiques dedicades a la promoció de la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona. Aquesta comissió es va crear el 21 de juny del 1946 amb el mandat de preparar recomanacions sobre la promoció dels drets de les dones en els àmbits polític, econòmic, civil, social i educatiu.