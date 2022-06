Andorra organitza la 4a trobada presencial dels punts focals de l’IFDD

Andorra organitza aquesta setmana la quarta trobada presencial dels punts focals de l’Institut Francòfon pel Desenvolupament Sostenible (IFDD), un organisme que depèn de l’Organització Internacional de la Francofonia. El Principat va participar en la darrera trobada presencial que va celebrar-se el 2019, a Dakar, i es va comprometre a acollir el grup. No obstant i degut a la pandèmia, els punts focals no han pogut reunir-se en persona fins ara.

En aquesta edició hi participen els representants de més d’una vintena de països, entre ells Canadà, França, Macedònia del Nord, Egipte o Togo, entre altres. L’IFDD es va crear l’any 2015 i agrupa 88 Estats i governs de l’espai francòfon. Les seves accions se centren en tres eixos principals: la transició energètica, el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Així, estructura les seves accions basades al tomb de la diplomàcia i la governança del desenvolupament sostenible, reforçar les capacitats i les accions de terreny.

En aquesta ocasió, la trobada se centrarà en l’intercanvi de bones pràctiques a favor del Desenvolupament Sostenible i de la implementació de l’Agenda 2030. Tal com ha apuntat la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, la voluntat és “veure com cada país implementa l’Agenda 2030, enriquir els coneixements dels participants i intercanviar bones pràctiques”.

Per la seva banda, la directora de l’IFDD, Cécile Martin-Phipps, ha assegurat que la reunió de punts focals també serveix perquè els països puguin fer una presentació prèvia de l’Informa Nacional Voluntari –un text que es fa arribar a les Nacions Unides i que recull les accions de cada país en pro dels Objectius de Desenvolupament Sostenible– per així incorporar les apreciacions que hi puguin fer la resta de participants.

La trobada de punts focals de l’IFDD ha iniciat la seva quarta reunió presencial aquest dilluns i la delegació s’estarà al Principat fins dimecres.