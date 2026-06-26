Andorra obté garanties que s’agilitzaran els processos per a les targetes de residència per treball i estudis dels andorrans a Espanya

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquesta tarda de divendres amb el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, en el marc de la seva visita de treball a Barcelona, per a abordar diverses qüestions de cooperació bilateral, amb especial èmfasi en mobilitat, migració i control fronterer. Durant la trobada, el cap de Govern ha reiterat la necessitat d’agilitzar les autoritzacions de residència, treball i estudis dels nacionals andorrans a Espanya, especialment en el cas dels estudiants. En aquest sentit, ha sol·licitat l’aplicació efectiva del conveni trilateral entre Andorra, Espanya i França, que garanteix un tractament equivalent al dels ciutadans comunitaris, i ha plantejat la implementació d’un sistema simplificat de tramitació “fast track” que permeti reduir els terminis i facilitar els tràmits administratius.
El cap de Govern ha explicat les dificultats actuals que tenen els ciutadans andorrans en la tramitació d’aquests permisos i ha proposat trobar alguna alternativa més àgil i efectiva. En aquest sentit, el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya s’ha compromès a implementar un sistema a través de la Direcció General de Migracions perquè es puguin escurçar notablement els terminis d’obtenció dels permisos de residència i treball per als ciutadans andorrans en territori espanyol.
En matèria de control fronterer i mobilitat aèria, Espot ha traslladat la demanda d’Andorra perquè el futur sistema europeu d’entrada i sortida (Entry Exit System) tingui en compte també els desplaçaments aeris, en particular els vols en helicòpter, amb un règim equivalent al de la frontera terrestre, basat en controls no sistemàtics o aleatoris. Aquesta proposta té com a objectiu evitar que aquests vols siguin considerats com a frontera exterior Schengen i, per tant, sotmesos a controls sistemàtics, mantenint alhora les garanties de seguretat.
La reunió també ha permès repassar altres àmbits de cooperació bilateral, com la gestió de residus, on Andorra ha expressat la seva preocupació per les dificultats recents en l’autorització de trasllats cap a Espanya, i ha demanat recuperar un marc de col·laboració més àgil i pragmàtic. Igualment, s’ha abordat l’impuls de projectes de cooperació transfronterera com la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) i el desenvolupament d’una Zona Econòmica Especial a Organyà.
En l’àmbit europeu, Espot ha destacat la voluntat d’avançar en l’acord de gestió de fronteres, tot incidint en la necessitat d’accelerar els treballs tècnics amb Espanya i França per a definir-ne l’aplicació pràctica.
El cap de Govern ha traslladat al delegat del govern espanyol a Catalunya que s’ha reunit aquest matí amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, amb qui ha oficialitzat el nou Pla de Treball 2026-2030, que fixa les prioritats de cooperació entre Andorra i Catalunya per als pròxims quatre anys.