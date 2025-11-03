Andorra manté l’elevat índex de seguretat amb dades estables els darrers deu anys

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director del Departament de Policia, Bruno Lasne, han presentat aquest dilluns, al despatx central de la Policia, les dades relacionades amb l’índex de seguretat del país i la seva evolució en els darrers deu anys davant la percepció d’inseguretat pública que està aflorant entre la ciutadania. Unes dades que posen clarament de manifest com la seguretat es manté estable sense que en la darrera dècada hagi augmentat la delinqüència relacionada amb la seguretat pública o amb aquells delictes que tenen un impacte directe en la convivència. En alguns casos, fins i tot, les dades milloren. Per exemple, els furts de tota mena i les baralles, van a la baixa.
En general, les intervencions de la Policia a requeriment de la ciutadania conserven una tendència estable al llarg dels anys. El 2015 es van registrar un total de 10.163; el 2019 es van situar en 13.291, sent l’any amb més intervencions, i el 2024 es va tancar amb 9.724. En el que va de 2025, n’hi ha hagut 7.099. Només entre un 6 i un 8% d’aquests totals corresponen a qüestions relacionades directament amb la seguretat pública. Una estadística, per tant, de la qual se’n fa una lectura molt positiva si es té en compte el creixement de la població i del turisme els últims deu anys.
Amb relació a les denúncies, segueixen una tendència general bastant similar en els darrers anys, igual que els detinguts. En aquest sentit, cal destacar que, entre un terç i la meitat de les detencions, en funció de l’any, corresponen a alcoholèmies al volant.
Si ens fixem en els delictes contra la llibertat sexual, tant la ministra Molné com el director de la Policia, han posat en relleu que actualment hi ha molta més conscienciació, acompanyament i confiança, gràcies, també, a la millora dels protocols i la coordinació entre les institucions i serveis que actuen en cas d’agressió sexual. La combinació d’aquests elements fa possible que aquests delictes es detectin més que abans. Amb tot, la Policia fa una crida a denunciar en cas de ser víctima de qualsevol mena d’agressió sexual.
En la presentació de les dades, tant la ministra com el director del Cos han destacat l’elevat índex de resolució dels delictes, que supera el 70%, així com la capacitat de resposta de la Policia, que és sempre immediata. Prova d’això, han afegit, és la ràpida resolució dels dos darrers atracaments que s’han produït al país, un aquest 2025 i, l’altre, el 2023, a més del furt amb força en una botiga de telefonia per part d’un grup organitzat, també el 2023. Pel que fa als pisos que una altra banda organitzada va marcar aquest estiu amb fils de silicona, Lasne ha anunciat que, en aquest cas, la investigació també està en vies de resolució. En aquest sentit, ha exposat que aquesta mena de furts amb força acostumen a produir-se de manera cíclica quan aquestes bandes itinerants passen per Andorra durant les rutes que fan per territoris europeus per a cometre robatoris aprofitant els mesos de vacances.
Per a concloure, la ministra de Justícia i Interior i el director del Departament de Policia, han fet una crida a la tranquil·litat de la ciutadania, ja que, l’anàlisi objectiva de les dades estadístiques permet determinar que, a hores d’ara, Andorra continua sent un país segur i pacífic amb un índex de criminalitat molt baix. La seguretat continua sent, així, un dels grans valors del Principat.