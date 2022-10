Andorra lliurarà el dossier de la candidatura d’Andorra com a Reserva de la Biosfera a final d’any

El dossier de presentació de la candidatura d’Andorra com a Reserva de la Biosfera es completarà a finals d’aquest any i es lliurarà a la UNESCO, que durà a terme l’avaluació i revisió del dossier durant el 2023. En declaracions davant la premsa, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha exposat que el dossier està força avançat. Ara per ara, ha dit, resta incorporar, entre altres aspectes, el retorn dels comuns respecte a la zonificació proposada pel Govern.

En aquest sentit, el ministre ha explicat que durant la seva estada a París, la setmana passada, es va reunir amb la directora de la Divisió de Ciències Ecològiques i de la Terra i secretària del Programa de Reserves de la Biosfera de la UNESCO, Noéline Raondry Rakotoarisoa, per a tractar l’evolució del dossier i dels treballs en curs de la candidatura nacional d’Andorra per a esdevenir Reserva de la Biosfera.

Durant la trobada, el ministre va exposar a la directora de la UNESCO el treball que s’ha dut a terme des del Govern, en col·laboració amb els comuns, així com la participació ciutadana de diferents col·lectius econòmics, socials, culturals i de protecció del territori del país, una participació, ha dit el ministre, essencial en aquest projecte.

En les seves declaracions, Gallardo ha afegit les expectatives que la UNESCO ha posat sobre aquest projecte, en tractar-se de la primera candidatura d’un país com a Reserva de la Biosfera. Per aquest motiu, el ministre ha reforçat la voluntat que té el Govern de presentar una candidatura amb els màxims consensos possibles que serveixi com a exemple per a altres futures candidatures nacionals.