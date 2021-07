Andorra la Vella vibra amb l’arribada d’etapa del Tour de França

Durant tota la jornada s’ha respirat ambient ciclista a la parròquia tot esperant l’arribada de la 15a etapa provinent de Ceret. El resident americà Sepp Kuss ha arribat primer a la meta instal·lada a l’avinguda Tarragona.

El resident nord-americà Sepp Kuss s’ha proclamat vencedor de la 15a etapa del Tour de França, amb sortida a Ceret i arribada a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, i que ha transcorregut en bona part per territori andorrà. Segon ha arribat l’espanyol Alejandro Valverde, l’eslovè Tadej Pogacar manté el mallot groc, i Mark Cavendish reté el mallot verd com a millor classificat per punts malgrat haver arribat a meta minuts després que els líders en aquesta exigent etapa de muntanya. La cònsol major, Conxita Marsol, ha estat precisament l’encarregada de fer l’entrega del premi al ciclista britànic.

Són els resultats esportius d’una jornada que ha comportat l’arribada d’una etapa del Tour de France a Andorra la Vella, una fita que no es produïa des de l’any 1968. La cònsol major ha posat en relleu que es tracta d’un magnífic aparador per a mostrar el país amb un esdeveniment esportiu seguit arreu del món amb audiències televisives milionàries. Conxita Marsol ha destacat que el Tour també implica unreclam turístic important per als comerços i la restauració de la parròquia i del país.

L’etapa de Le Tour de France d’aquest diumenge 11 de juliol s’ha iniciat a Ceret (França), ha recorregut els ports de Mont-Louis, Puymorens, Envalira i Beixalís, amb meta a Andorra la Vella.

La circulació a l’avinguda Tarragona, així com la del Consell d’Europa i els carrers Bonaventura Armengol, Prat de la Creu i Baixada del Molí, Pere d’Urg, Roger Bernat III i Bonaventura Riberaygua han quedat tallats des del migdia i fins aquest vespre. Els ciutadans han deixat els vehicles aparcats i s’han desplaçat a peu per a gaudir d’aquesta etapa del Tour de França, que feia cinc anys que no visitava el país.

Des de divendres, el Comú d’Andorra la Vella ha habilitat dos pàrquings provisionals gratuïts destinats principalment als turistes perquè puguin deixar-hi el cotxe fins que hagi passat l’etapa del Tour de França i puguin presenciar el pas dels corredors:

-Aparcament amb entrada des de l’avinguda Santa Coloma, 93 i amb accés directe per a vianants al passeig del riu.

-Aparcament situat a l’avinguda Salou, a l’altura de la rotonda de la Comella (accés amb gir a la dreta abans del restaurant Borda Estevet).

Concert de Gipsy Kings a les 20.30 h

La fi de festa del pas del Tour per Andorra la Vella ha arribat amb el concert a l’aire lliure programat pel Comú d’Andorra la Vella dels Gipsy Kings a les 20.30 h, a l’aparcament de l’antiga plaça de braus, situat davant de l’edifici administratiu del Govern. Aquest matí s’havien exhaurit el miler d’entrades que s’han posat a la venda a un preu popular de 10 euros. L’ús de la mascareta durant el concert és obligatori.