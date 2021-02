Andorra la Vella s’incorpora a Viles Florides

Andorra la Vella s’ha incorporat al projecte Viles Florides promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. Actualment són 147 els municipis de Catalunya i Andorra que formen part d’aquest moviment. La capital del Principat d’Andorra és la quarta parròquia del país en adherir-se a Viles Florides, després d’Encamp, Canillo i la Massana.

Amb motiu de l’adhesió a Viles Florides, el projecte que s’ha defensat des d’Andorra la Vella indica que “és una parròquia sostenible, que fomenta la qualitat de vida, el passeig a peu i els hàbits saludables, i també engega accions per dissuadir els ciutadans d’utilitzar el cotxe”. D’acord amb aquesta filosofia, es considera des del Comú que l’adhesió a Viles Florides “referma la importància que es dona a l’enjardinament i potenciació dels espais verds i, a la vegada, també ens motivarà seguir esforçant-nos per millorar la gestió d’aquests espais, sempre respectant el medi ambient, la biodiversitat i l’estalvi d’aigua”.

Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgística del territori mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. El projecte posa en valor la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament d’economies locals a través de l’atractiu del parcs i jardins.

El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. El principal reconeixement de Viles Florides és en l’àmbit de l’administració pública local.

L’edició 2020 es va tancar amb 144 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

De forma anual s’entreguen les Flors d’Honor, el distintiu que certifica aquests municipis com a viles florides. La Flor d’Honor –n’hi ha d’una a cinc– s’entreguen segons el criteri d’un jurat especialitzat de la CHOC. Un total de catorze municipis han estat reconeguts amb quatre Flors d’Honor, la màxima puntuació obtinguda fins ara –el jurat de Viles Florides pot puntuar amb fins a cinc Flors d’Honor.

A banda de les viles florides, el projecte pretén la participació i la implicació ciutadana fomentant la participació de tot aquell particular, empresa o institució que promoguin la sensibilitat ambiental i paisatgística i que treballin per a la conservació i difusió del patrimoni vegetal des del seu àmbit.