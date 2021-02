Andorra la Vella serà la seu d’una prova del campionat del món d’X-Trial aquesta tardor

El trio de campions del món d’X-Trial 2020 -Toni Bou, Adam Raga i Jeroni Fajardo, primer, segon i tercer classificats respectivament- han rebut els guardons aquest migdia en un acte celebrat, amb un format i aforament reduïts, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i que ha comptat amb la presència del vicepresident de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), Ignasi Verneda; de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; i de la cònsol major, Conxita Marsol.

Marsol ha estat l’encarregada de lliurar el trofeu de campió del món a Toni Bou, que ha obtingut per 14a vegada el reconeixement per ser el millor de l’especialitat indoor, fet que el situa com el pilot de la història amb més títols mundials, ja que acumula també 14 campionats del món en exterior.

La cònsol major d’Andorra la Vella ha explicat que la parròquia tornarà a ser la seu aquesta tardor d’una prova del campionat del món d’X-Trial. La capital havia d’haver acollit la primavera del 2020 la final del campionat, una cita que es va suspendre a causa de la pandèmia i que va motivar la interrupció del circuit de proves del campionat del món de l’especialitat.

La data prevista perquè Andorra la Vella aculli el talent dels millors malabaristes de la moto és el 6 de novembre, sempre que la pandèmia possibiliti la celebració de la prova. La cònsol major ha manifestat el compromís d’Andorra la Vella amb el motociclisme, després d’haver acollit els anys 2017 i 2018 l’Assemblea general de la Federació Internacional de Motociclisme i l’entrega de premis als campions del món de totes les disciplines de la modalitat.