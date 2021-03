Andorra la Vella rep 134 propostes per als Pressupostos Participatius 2021

El passat divendres 26 de març va finalitzar la recollida de propostes ciutadanes dels Pressupostos Participatius 2021, una iniciativa pionera a la parròquia impulsada pel Comú d’Andorra la Vella a través de la conselleria de Projectes Participatius.

Durant el període de presentació de propostes, els veïns i veïnes han fet arribar un total de 134 actuacions, una xifra molt notable i que segons Meritxell López, consellera de Projectes Participatius, “constata la bona rebuda d’aquest projecte per part de la població“, tot afegint que “des de l’equip de govern agraïm la gran participació i implicació dels ciutadans de la parròquia en aquesta primera fase del procés participatiu. I els emplacem a seguir sent partícips del projecte en les properes setmanes“.

El Comú ha posat a disposició des de l’1 de març dues vies per fer arribar les propostes: la pàgina web decidim.andorralavella.ad i els punts de recollida habilitats al Centre cultural La Llacuna, l’Oficina de l’Espai Ciutadà i l’Oficina de tràmits de Santa Coloma. La primera via ha estat la més utilitzada pels veïns i veïnes amb la presentació d’un total de 110 propostes. Mentrestant, a través de les bústies s’han recollit 24 actuacions.

Taula Tècnica de Validació i votació popular

Ara les propostes seran valorades i quantificades pels serveis tècnics comunals per mitjà de la Taula Tècnica de Validació. Així, passaran a la següent fase aquelles que compleixin els requisits següents: no superar els 100.000€, ser considerades inversions, ser de competència comunal, no contradir el marc legal vigent ni altres plans aprovats pel Comú, i ser realitzables tècnicament.

I en la darrera fase del procés, totes les actuacions que hagin superat el filtre tècnic previ seran sotmeses a votació ciutadana durant el mes de juny. Hi podran participar de forma online i a través dels punts de votació telemàtica distribuïts per la parròquia totes aquelles persones censades a Andorra la Vella majors de 16 anys.