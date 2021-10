Andorra la Vella renova el compromís amb UNICEF com a parròquia amiga de la infància

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la presidenta del Comitè nacional d’Andorra per l’UNICEF, Laura Álvarez, han signat aquest divendres al migdia el memoràndum d’entesa pel que fa a la renovació per dos anys de la participació d’Andorra la Vella a la iniciativa Parròquies amigues de la infància d’UNICEF. Es tracta del primer Comú a ratificar el compromís de promoure la participació infantil a través d’òrgans específics i analitzar l’impacte que les accions tenen en el benestar de la infància i l’adolescència.

Durant l’acte de signatura, s’ha lliurat el premi a la guanyadora del concurs per dissenyar la imatge que identificarà en endavant les ‘Parròquies amigues de la infància’ promogut entre els escolars del país. La proposta, votada pels alumnes dels Consells d’infants de les diferents parròquies, és obra de Xaoen-Lai, alumna de 12 anys del British College, que s’ha endut un lot de material artístic i un abonament anual a l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella.

La sessió constitutiva del Consell d’infants, una iniciativa que es va posar en marxa a Andorra la Vella fa sis anys, se celebrarà el proper 23 de novembre. Fruit de les propostes dels consellers infantils s’han tirat endavant projectes com la instal·lació d’un joc infantil al Parc Central, la posada en marxa d’un parc al carrer Ciutat de Valls, i la substitució per bosses biodegradables dels dispensadors per recollir els excrements dels animals.