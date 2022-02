Andorra la Vella posa en marxa un sistema per fer pagaments en línia

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en funcionament un sistema per fer els pagaments en línia, una millora per facilitar el dia a dia dels ciutadans, que no caldrà que es desplacin a Casa comuna o al Servei de Circulació per satisfer les notificacions de pagament i les sancions de circulació. Aquests tràmits, doncs, es poden fer directament des d’un dispositiu electrònic escanejant un codi QR o bé accedint al portal tributs.andorralavella.ad, que redirigeixen l’usuari cap a la plataforma de pagament.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha exposat durant la presentació del nou sistema que aquest és un “pas decidit” per anar introduint, de mica en mica, la possibilitat de realitzar alguns tràmits i avançar de manera decidida aquest 2022 cap a l’administració electrònica.

A partir d’ara, doncs, els ciutadans, quan rebin una carta de notificació de pagament d’un deute, un tribut o una sanció, veuran que el document inclou un codi QR. Simplement, hauran de llegir-lo a través de la càmera o d’un lector de codi QR i directament ens adreçarà a la plataforma de pagament. El codi conté la informació de l’import, la referència del tràmit o tràmits que s’estan liquidant i el termini de validesa del pagament.

L’accés al sistema, a més, és senzill, fàcil i automàtic i no requereix una autenticació digital prèvia sinó que el procediment és directe.

De fet, amb aquesta nova via, que ja fa uns dies que està en funcionament, ja s’han fet més de 400 pagaments en línia i s’ha constatat una reducció de les visites presencials tant a Casa Comuna com a l’Oficina de Tràmits de Santa Coloma, i fins i tot al Servei de Circulació.

Per la seva banda, la consellera de Tràmits, tributs i deutors i de Recursos Humans, Letícia Teixeira, ha detallat que els pagaments en línia estan integrats en la nova APP Andorra la Vella, que ja està disponible a les plataformes de distribució digital, tant per a Apple com per a Android, i que es pot identificar amb el nou símbol de la parròquia.

L’aplicació d’Andorra la Vella, que neix amb vocació d’esdevenir un nou canal de comunicació amb els ciutadans, ofereix diferents serveis i informació útil, com l’agenda d’actes organitzats, l’accés a les xarxes socials, les notícies; o serveis útils que permeten saber a temps real, per exemple, per on passa el bus comunal, o les places disponibles als diferents aparcaments comunals.

Al mateix temps, els ciutadans tenen al seu abast una eina suplementària, a més de l’Espai Ciutadà o les xarxes socials, per adreçar-se al Comú fent arribar les seves queixes o demandes.

Quatre grans eixos de l’APP

L’aplicació d’Andorra la Vella, molt fàcil d’utilitzar i intuïtiva, està articulada en 4 grans eixos: Informa’t, Mou-te, Atenció ciutadana i l’Agenda.

Al menú es pot configurar per rebre notificacions de notícies noves o avisos (per exemple d’un incident a la xarxa viària o d’una avaria en algun subministrament), de l’agenda o del butlletí comunal, a banda de tenir un accés directe a les xarxes socials.

L’apartat d’informació està articulat entorn de les notícies, les ofertes de feina i la revista trimestral Capital.ad amb l’actualitat comunal, mentre que el bloc Mou-te inclou la informació sobre la mobilitat a la parròquia.

A la icona Atenció ciutadana s’obre un nou canal per complementar l’Espai Ciutadà per poder fer arribar incidències i fins i tot documentar-les amb una fotografia si és vol. I finalment, a l’agenda d’actes apareixen les diferents activitats que s’organitzen a la parròquia.