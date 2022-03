El Comú d’Andorra la Vella posa en marxa la segona edició dels Pressupostos Participatius, un procés durant el qual els ciutadans censats a la parròquia poden proposar projectes per millorar Andorra la Vella. Aquest any la inversió que es destinarà a les accions ascendeix a 200.000 euros, el doble que l’any passat.

Meritxell López, consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, ha fet una crida a la participació i explica que “després de la bona acollida per part de la població de la primera convocatòria, enguany apostem de nou per aquesta iniciativa convençuts que serà rebuda de nou amb els braços oberts per a tots els ciutadans”. En aquest sentit, ha remarcat la voluntat del Comú d’Andorra la Vella de continuar donant veu i vot sobre el present i el futur més immediats de la parròquia, per la qual cosa s’ha apostat per potenciar el projecte amb més recursos.

El període de presentació de propostes és de l’1 al 31 de març, i es poden fer arribar de dues maneres. Per una banda, presencialment, omplint i dipositant la butlleta del fulletó informatiu en alguna de les bústies ubicades al centre cultural la Llacuna (de 8 a 20 h), a l’Oficina de l’Espai Ciutadà (de 8 a 15 h), a l’Oficina de tràmits de Santa Coloma (de 8 a 15 h) o a El Rusc (d’11 a 13 h i de 15 a 20 h). De l’altra, es poden enviar de forma telemàtica omplint el formulari habilitat al web decidim.andorralavella.ad.

A partir de l’1 d’abril i fins al 31 de maig es durà a terme el procés de filtratge de les propostes amb l’avaluació tècnica dels costos i la viabilitat dels projectes que presentin els ciutadans. Al mes de juny, totes aquelles persones censades a la parròquia majors de 16 anys podran participar en la votació final.

Les pistes de bàsquet, una realitat a la primavera

La consellera també ha recordat que les propostes guanyadores de l’any passat seran ben aviat una realitat. Així doncs, les pistes de bàsquet al carrer, el projecte que va quedar en primer lloc, ja s’han començat a construir al carrer Prat Salit de Santa Coloma, a tocar de l’Escola Andorrana, i tal com ha concretat seran una realitat aquesta primavera.

El segon projecte fruit dels Pressupostos Participatius va ser l’arranjament de les voreres del carrer Gil Torres, una iniciativa que s’ha inclòs en el Pla de millora de les voravies de la parròquia que tot just acaba de començar, que compta amb una dotació global d’1 milió d’euros i que incidirà també en altres zones, com els carrers Doctor Molines o Esteve Dolsa. “A l’hora de fer el pressupost del Comú d’Andorra la Vella del 2022 s’han tingut en compte les demandes que ens van fer arribar els ciutadans l’any passat per implantar aquest i altres projectes, com els lavabos públics que s’ha instal·lat a l’aparcament comunal adjacent al tartan del riu, enfront de l’Estadi comunal, o més punts de wifi oberta, que ja estan en funcionament a la plaça Guillemó i a l’espai de l’antiga caserna de bombers”, ha conclòs.

Altres vies obertes que té el Comú d’Andorra la Vella per rebre suggeriments o comentaris dels ciutadans són l’APP Andorra la Vella, l’Espai ciutadà i les xarxes socials.