Andorra la Vella organitza un Sant Jordi virtual amb xerrades d’escriptors i un concurs de microrelats

El Comú d’Andorra la Vella ha organitzat una bateria d’activitats perquè la ciutadania celebri el dia de Sant Jordi des de casa a través de les xarxes socials. Sota el títol Un Sant Jordi virtual a Andorra la Vella, es proposen durant tot aquest dijous, 23 d’abril, xerrades amb escriptors, un concurs de microrelats i activitats participatives per engalanar finestres i balcons amb l’objectiu que durant la jornada els ciutadans gaudeixin de la festa malgrat l’actual situació de confinament.

Així doncs, entre les 11 i les 18 hores hi haurà tastets de llibres amb presentacions en directe través d’Instagram Live del canal del Comú (@andorracapital) de cinc llibres d’autors andorrans. En les xerrades, els ciutadans que ho vulguin podran interactuar amb els escriptors traslladant-los preguntes a través de la xarxa. L’autor que obrirà les xerrades serà Albert Villaró, que parlarà a partir de les 11 h de la seva propera obra, que veurà la llum a la tardor, La Companyia nòrdica (Ed. Columna); a les 12 h serà el torn de l’editor Oliver Vergés (Anem Editors), que presentarà De la governança d’un país, carta oberta a Antoni Fiter i Rossell, la darrera obra d’Antoni Morell, que va morir aquest mes de gener. A les 16 h Teresa Colom exposarà les claus del seu Consciència (Ed. Empúries) amb què s’estrena en el gènere de la novel·la; i a les 17 h ho farà Eva Arasa, autora de Les oliveres i altres paisatges perduts (Edicions Salòria), el poemari amb què debuta en l’escena literària. I tancarà la jornada de xerrades David Gálvez a les 18 h per presentar el seu compendi de proses poètiques breus Allò que som (Anem Editors).

En paral·lel, i amb l’objectiu que tothom participi en els actes de celebració del Dia del llibre i ompli la xarxa de literatura, s’ha organitzat un concurs de microrelats en les categories d’infants (fins a 16 anys) i adults (per a majors de 16 anys). Per participar-hi cal escriure un relat d’un màxim 140 caràcters i publicar-lo abans que acabi el diumenge 26 d’abril a les xarxes socials del Comú d’Andorra la Vella (Instagram, Facebook o Twiter) amb l’etiqueta #unsantjordivirtual. Un jurat format per escriptors d’Andorra escollirà 2 guanyadors de la categoria d’infants i 2 de la d’adults. Les millors obres es premiaran amb un abonament per a la Temporada de Música i dansa d’Andorra la Vella (categoria adults) i una matrícula gratuïta per al curs 2020/2021 una de les tres escoles artístiques del Comú d’Andorra la Vella (Aula de Teatre i dansa, Institut de Música o Escola d’art) (categoria infants).

Amb la mateixa idea d’implicar la ciutadania de les activitats de Sant Jordi, es fa una crida perquè tothom s’animi a decorar finestres i balcons i posar des de casa un toc de color a la parròquia, una activitat que pretén involucrar especialment els més menuts, ja sigui dibuixant o pintant il·lustracions relacionades amb la diada. A més, a través de l’Instagram de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella (@escoladart_alv) les seves professores oferiran al llarg de tota aquesta setmana idees per elaborar roses amb pocs i originals materials. Es convida a tots aquells qui vulguin compartir-ho a través de les xarxes a penjar-ne imatges amb l’etiqueta #unsantjordivirtual.