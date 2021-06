Andorra la Vella obre l’Oficina d’atenció al Comerç per acompanyar i donar un impuls al sector

El Comú d’Andorra la Vella ha obert avui la nova Oficina d’atenció al Comerç, un servei que té per objectiu acompanyar de manera proactiva, promocionar i donar un impuls al sector. L’espai està situat al número 2 del carrer Doctor Nequi i neix amb la vocació de ser un punt d’interlocució i atenció de les demandes, propostes i projectes de col·laboració dels comerciants, que seran ateses per la figura del dinamitzador comercial, Paco Delgado, que s’ha incorporat recentment a l’àrea de Desenvolupament estratègic i comercial.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha ressaltat durant la presentació de l’espai que el comerç sustenta bona part del teixit econòmic de la parròquia, on es concentren més de 3.700 negocis, i que amb la posada en marxa de la nova Oficina d’atenció al Comerç es fa un pas més promocionar un sector clau per Andorra la Vella.

També ha recordat que en els darrers anys s’ha treballat molt al costat de les associacions de comerciants que hi ha distribuïdes en diferents zones de la parròquia, tot i ser conscients que el ritme de pro activitat d’unes entitats i altres és diferent. Per això mateix, des del Comú es considera que és el moment de donar un impuls al comerç, especialment arran de la pandèmia, i engegar accions en pro d’Andorra la Vella i Santa Coloma.

En aquesta mateixa línia, Conxita Marsol ha anunciat que amb la voluntat d’ampliar el servei que s’ofereix als turistes i clients del país, el Comú estendrà en les properes setmanes la cobertura WIFI de més espais de la parròquia: a la plaça de l’antiga caserna de bombers, al carrer Callaueta i al Centre Històric (plaça Guillemó).

La consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes participatius, Meritxell López, també ha explicat que des del Comú es treballa de manera activa per anar més enllà en la col·laboració público-privada, creant sinergies directes entre els diferents esdeveniments de dinamització que impulsen l’administració i les entitats. I ha citat l’exemple del carrer Callaueta, recentment remodelat per esdevenir un espai per a vianants, i que el cap de setmana del 12 i 13 de juny s’inaugurarà amb un programa lúdic d’activitats impulsat de manera conjunta entre els comerciants i restauradors i el Comú.

La nova Oficina d’atenció al Comerç se suma a altres accions dutes a terme darrerament per contribuir amb el sector, com les ajudes directes valorades en més d’1 milió d’euros en retorns de les taxes de radicació comercial i d’altres associades, o la campanya de promoció turística i comercial de l’estiu passat per fomentar l’arribada de visitants de proximitat.