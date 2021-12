Andorra la Vella obre les inscripcions per a les activitats infantils de les vacances de Nadal

El Comú d’Andorra la Vella ha obert les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social durant les vacances escolars de Nadal per a infants i joves de 3 a 18 anys. Hi ha 260 places a disposició, distribuïdes entre 5 campus esportius (200), el casal d’infant El Llamp (30), la Ludoteca de Santa Coloma (30).

En aquesta ocasió les activitats tindran lloc entre el dijous 23 de desembre i el divendres 7 de gener i s’organitzen novament en grups de convivència, seguint els protocols COVID (fins als 6 anys amb grups de 15 infants i de 7 a 16 anys, grups de 20 integrants).

Pel que fa a l’oferta, a més dels casals d’infants, adreçats a infants de 3 a 7 anys, en aquesta ocasió es proposen cinc campus esportius:

Campus Llamp-multiesports (novetat), per a infants i joves de 8 a 12 anys on es combinen activitats de lleure amb jornades esportives i que està en funcionament de les 8 a les 20 hores.

Campus de bàsquet, amb activitats per a infants i joves de 5 a 13 anys.

Campus de futbol sala, per a infants i joves de 5 a 13 anys.

Campus de rítmica, per a infants i joves de 6 a 15 anys.

Campus de kendo (esgrima japonesa), per a joves de 12 a 18 anys.

Durant el període de vacances escolars els infants duran a terme tot tipus d’activitats esportives, a més d’estades a la neu, tallers i jocs o visites al Poblet de Nadal.

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web andorralavella.ad/inscripcions i, també, mitjançant les respectives entitats esportives (Federació Andorrana de Bàsquet, UE Santa Coloma, Club Rítmica Serradells i Andorra Okada Dojo).