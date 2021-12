Andorra la Vella manté un punt de recollida de tests d’antígens al Centre de Congressos

El Comú d’Andorra la Vella ha habilitat durant dos dies més una taula de permanència al vestíbul del Centre de Congressos per repartir els tests d’antígens que facilita el Govern per les festes de Nadal a aquells ciutadans que encara no hagin pogut anar-los a recollir.

El punt d’entrega està en funcionament avui, dimarts fins a les 15.15 h, i demà, dimecres, de les 8 a les 15.15 hores.

Es recorda que es reparteixen dos autotests a tots els residents majors de 6 anys residents a la parròquia i que per recollir-los cal acreditar-se amb el número de cens. Es recomana que vagi un membre de la unitat familiar a recollir els tests de la resta de convivents.

Entre dissabte i ahir a Andorra la Vella s’ha distribuït 19.600 tests a 9.800 residents a la parròquia.