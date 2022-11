Andorra la Vella: La 7a Marató fotogràfica se celebrarà el 19 de novembre

La Marató fotogràfica torna enguany sota una nova denominació: Marató fotogràfica Pep Aguareles, en record al fotògraf i professor de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella que va impulsar la Marató l’any 2014 i que va morir el gener del 2019, als 53 anys.

L’esdeveniment, que se celebra per setè any, tindrà lloc el proper 19 de novembre i pretén donar a conèixer el país des d’un punt de vista lúdic. Al concurs hi poden participar els amants de la fotografia, ja sigui fotògrafs professionals o aficionats que facin imatges amb càmera digital (en les categories de Max-Marató i Family-Marató) i amb telèfon mòbil (Instagram-Marató).

La iniciativa, que organitza l’Escola d’Art del Comú d’Andorra Vella en col·laboració amb Andorra Turisme, compta, doncs, amb 3 categories de participació: Max-Marató, de llarga durada i individual (s’han de presentar 7 imatges al concurs) i la Family-Marató, de curta durada i on, com a mínim, ha de participar un pare/mare o tutor i un infant o jove menor de 15 anys i major de 5 (s’han de presentar 5 fotos). La modalitat Instagram-Marató és de participació individual i per als majors de 15 anys (s’han de presentar 5 fotos a concurs).

Les fotografies s’hauran de fer en un recorregut i en un temps determinats, i segons les característiques de cada categoria.

Les inscripcions per a participar-hi ja estan obertes i les bases es poden consultar i descarregar aquí. Els participants s’han d’inscriure omplint els formularis que es poden trobar en línia i s’hauran de presentar obligatòriament al Centre Cultural la Llacuna, el mateix dissabte 19 de novembre, entre les 10 i les 10.30 hores, on se’ls lliurarà un sobre amb els requisits específics de cada categoria del concurs. En el cas de la categoria Instagram-Marató, s’inicia a les 9 h del matí del 4 de novembre i s’allarga fins el dia 20 a les 24 h.

Les categories Max-Marató i la Family-Marató tindran dos guanyadors mentre que l’Instagram-Marató únicament un. La Max Marató premiarà la millor col·lecció de 7 fotografies i el primer premi s’endurà 1.200 euros en material fotogràfic, mentre que el segon 700 euros, també per adquirir material específic. La Family-Marató premiarà la millor col·lecció de 5 fotografies: el primer premi s’endurà 800 euros i el segon 500 euros, en material audiovisual o tecnològic a elecció dels guanyadors. La categoria Instagram-Marató premiarà la millor col·lecció de 5 fotos amb 300 euros per a invertir en material de l’àmbit tecnològic.

Consulteu aquí les bases de la 7a Marató fotogràfica Pep Aguareles