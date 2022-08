Andorra la Vella inaugura aquest divendres el Parc Fluvial

Aquest divendres, dia 5 d’agost, coincidint amb l’inici de la festa major, s’inaugurarà el Parc Fluvial a la parròquia d’Andorra la Vella. Es tracta d’un equipament de més de 2.500 metres quadrats, al límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma i amb accés tant des de l’avinguda Santa Coloma com des del tartan del passeig del riu. Aquest espai ha suposat una inversió de 987.445 euros. El parc disposarà d’una àrea per a practicar parkour, una tirolina, jocs per als infants i una zona arbrada. També disposarà d’una zona de lavabos.

El parc queda integrat a la zona del tartan al llarg d’uns 50 metres lineals, ben a prop dels camps de futbol de la Borda Mateu. D’aquesta manera es facilitarà que els corredors i vianants tinguin un parc totalment obert i integrat al passeig habilitat com a zona de repòs. El nou equipament dona resposta a una demanda del Consell d’infants d’Andorra la Vella.

El projecte completa el circuit de parcs verds entre el Parc Central d’Andorra la Vella i el de la Serradora a Santa Coloma i estarà al costat del nou aparcament que s’habilita a la zona.