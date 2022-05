Andorra la Vella impulsa una masterclass solidària de zumba en benefici de la Creu Roja

Andorra la Vella projecta per al pròxim 28 de maig, dissabte, una acció esportiva solidària en benefici de la Creu Roja. Es tracta del Zumbathon 2022, una masterclass de zumba amb monitors del Centre esportiu dels Serradells i del Princiesport per recaptar fons per als projectes i activitats que du a terme la Creu Roja en l’àmbit de la salut mental i les addiccions.

La marató de zumba tindrà lloc a la plaça de l’antiga caserna de bombers entre les 18 i les 19.30 hores. Per participar-hi s’han establert dos tipus d’inscripcions: Solidària de 5 € (places il·limitades) o Materclass + Obsequi de participació de 10 € (places limitades a 100). Les persones que s’hi vulguin sumar poden formalitzar la inscripció en línia a reserves.andorralavella.ad o presencialment una hora abans el mateix dia de l’esdeveniment (en aquest cas el preu de la inscripció serà de 12 euros).

El conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha fet una crida a la participació i ha remarcat que un acte d’aquestes característiques suma tres grans objectius que es potencien des del Comú: solidaritat, dinamització comercial de la zona i col·laboració pública i privada del món de l’esport per una bona causa.

Per la seva banda, des de la Creu Roja, Maria Alonso, voluntària de l’entitat, ha detallat que la recaptació es destinarà a programes i activitats relacionades amb la salut mental i les addicions, especialment entre la població més jove, fent especial èmfasi amb xerrades i programes de prevenció de voluntariat. Alhora, ha exposat que arran la pandèmia els casos de persones afectades per alguna afecció relacionada amb la salut mental i les addiccions han anat en augment.

L’esdeveniment, organitzat pel Centre esportiu dels Serradells i Princiesport, compta amb la col·laboració de Viladomat i Hard Rock Andorra. Des de Princiesport, Marta Luque, ha ressaltat que la Zumbathon que es projecta serà una gran festa de l’esport, per promoure les pràctiques saludables entre tota mena de públic, des de famílies, fins als adeptes de la zumba o infants, amb una sessió molt dinàmica i adaptada als diferents nivells. Els quatre monitors que dirigiran l’activitat són dels Serradells i de Princiesport.

Josep Tudó, cap d’Àrea d’activitats i programes esportius del Comú d’Andorra la Vella, ha assenyalat que s’espera que l’acció sumi uns 150 participants.