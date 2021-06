Andorra la Vella implanta un sistema automàtic de lectura dels comptadors d’aigua

El Comú d’Andorra la Vella finalitzarà al setembre la implantació definitiva de la xarxa fixa de telelectura dels 1.600 comptadors d’aigua distribuïts per tota la parròquia. Es tracta d’un sistema de gestió eficient que envia per radiofreqüència les dades de consum d’aigua dels comptadors de manera automàtica al centre de control, i que són captades a través de 180 concentradors distribuïts per tota la parròquia.

D’aquesta manera es poden facturar els consums reals i detectar possibles sobreconsums provocats per fuites en els edificis. Es tracta, doncs, d’un sistema que protegeix el consumidor. Així ho ha manifestat el cònsol menor, David Astrié, durant la presentació de la darrera fase d’implantació del projecte ‘Aigua Gestió Eficient’, iniciat el 2019 amb el desplegament de la xarxa fixa de telelectura a Prada Ramon i la part alta de l’avinguda Meritxell. Durant el 2020 es va desenvolupar al Centre Històric, el Solà d’Andorra la Vella, el carrer Prat de la Creu, l’avinguda Tarragona i el carrer Terra Vella; i des de mitjan maig finalitza el desplegament més important al centre de la capital, Santa Coloma, la Comella i la Margineda.

El Comú d’Andorra la Vella destina anualment 400.000 euros en inversions, reposició i manteniment d’una xarxa d’aigua potable d’aproximadament 57 quilòmetres de llargària. En aquest cas, la implantació de la xarxa fixa de telelectura ha tingut un cost de 194.000 euros.

La parròquia registra un consum diari d’aigua de 5.500 m3, dels quals 3.500 m3 corresponen a usos domèstics (habitatges), i la resta a usos professionals. Tenint en compte que la població d’Andorra la Vella és d’uns 25.000 habitants, actualment es registra un consum d’aigua d’uns 140 litres/habitant/dia, una xifra situada dins dels rangs fixats per la Llei de transició energètica.

Visita a la sala de control

El cònsol menor, David Astrié, juntament amb el cap del servei d’aigües del Comú, Robert Rabassa, i de la tècnic de control ambiental, Cristina Guitart, han ofert una visita per als mitjans de comunicació al centre de telecontrol on es recullen les dades automatitzades.

Allí s’ha exposat que l’eficiència de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella és del 70%, una xifra que augmentarà progressivament fins al 85% amb la implantació de sistemes de control com el que s’ha presentat avui.

Andorra la Vella disposa de dos dipòsits ben dimensionats que permeten abastir sense dificultats les necessitats d’aigua de la parròquia. Amb tot, el Comú ha encarregat un estudi per determinar possibles noves captacions que permetin augmentar els recursos hídrics en el futur.