Andorra la Vella i Escaldes faran una ordinació per a prohibir el trànsit rodat a la Vall del Madriu

El comú de la capital va fer un requeriment al TC per considerar que el text podia donar lloc a més interpretacions, ja que no especificava si era en el territori d’administració única o el que gestiona amb Andorra la Vella de manera conjunta.

Paral·lelament a això, també s’ha anunciat que per a prohibir el trànsit rodat en aquesta zona que administren conjuntament, cada comú aprovarà una ordinació per a fer-la efectiva a principis de la setmana vinent. Així ho ha confirmat la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. “Perquè no hi hagi cap dubte que el comú d’Andorra la Vella està d’acord doncs vam dir, posem-nos d’acord i fem una ordinació que l’aprovarem dimarts i el comú d’Escaldes dilluns en consell de comú, on especifiquem que en la zona d’administració conjunta no es podrà accedir ni circular amb vehicle de motor.”

A més, de cara al setembre es preveu encetar una comissió per a posar límits físics als territoris de gestió única que es van aparaular el 1988. Marsol creu que això és un pas que s’havia de fer. “Jo crec que és un pas important que els dos comuns demostrem que no hem de tenir cap problema perquè portem 34 anys d’administració única”.

Per la seva banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, considera que és necessari. “Era una època en la qual no hi havia cadastre, no hi havia pla d’urbanisme i és evident que segurament per a ells era més complicat i, llavors, tampoc no era tan necessari com avui dia”.