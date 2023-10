Andorra la Vella farà una demostració de neteja viària a la Seu

Carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha reiterat en diverses ocasions que un dels seus principals objectius del seu mandat és la neteja viària. En aquest sentit, fa uns dies que el batlle urgellenc va posar com a exemple la metodologia que utilitza el Comú d’Andorra la Vella. Barrera va manifestar que les coses que es fa bé s’han de copiar.

No ha passat massa temps per a que la màxima autoritat municipal de la Seu hagi programat una prova pilot, a modus de demostració, per a poder comprovar com treballa la maquinària i el personal tècnic del Comú d’Andorra la Vella. L’exhibició es farà avui dilluns, 16 d’octubre, a les 16 hores, al carrer Canonges i a la placeta de Sant Roc de la capital de l’Alt Urgell.

En aquesta presentació es comptarà amb la presència del cònsol major, David Astrié i el conseller de Sostenibilitat i Innovació del Comú, Gerard Estrella. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, estarà acompanyat pel regidor de Via Pública i Serveis Municipals de l’Ajuntament urgellenc, Antoni Nadal, entre altres autoritats.