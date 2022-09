Andorra la Vella: el futur edifici multifuncional, a l’entorn de l’Estadi comunal

La ubicació del futur edifici multifuncional serà a l’entorn de l’Estadi Comunal, Joan Samarra Vila. El Govern i el Comú d’Andorra la Vella coincideixen en la idoneïtat d’un emplaçament suficientment ampli per a encabir-hi alhora tant l’equipament esportiu com el futur edifici multifuncional. Així ho ha exposat la cònsol major, Conxita Marsol, en la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dijous, durant la qual ha detallat que la voluntat és incloure el multifuncional al costat de l’estadi i la pista d’atletisme -que seran objecte d’una reforma integral-, així com una àrea de graderies i un aparcament de nova construcció.

Conxita Marsol ha exposat, però, que la reforma de l’Estadi comunal Joan Samarra Vila no s’iniciarà abans del 2025, un cop Andorra hagi acollit els Jocs dels Petits Estats.

També durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, i en referència a l’Estadi comunal, s’ha informat dels termes del conveni que s’ha tancat amb el Futbol Club Andorra perquè pugui fer ús d’una part de les instal·lacions aquesta temporada. El club de futbol, doncs, fa ús de dilluns a dissabte dels terrenys de gespa natural, mentre que l’escola de rugbi en fa ús els dimecres a la tarda i els dissabtes al matí.

En contrapartida, el FC Andorra es fa càrrec del manteniment de la gespa i fa inversió en la il·luminació i el manteniment de les instal·lacions, a banda de fer-se càrrec dels consums d’energia. En paral·lel, s’han negociat amb els clubs, federacions i institucions educatives de la parròquia, que ho han sol·licitat, els horaris d’ús de l’Estadi, així com la reubicació a altres equipaments esportius comunals. La pista d’atletisme, a més, no es veu afectada pel conveni i és operativa cada dia per als clubs i particulars.

D’altra banda, el Consell de Comú ha aprovat la proposta de modificació de la Llei dels agents de circulació comunals, que data del 2005. Amb aquesta modificació -en els propers dies els set comuns entraran a tràmit parlamentari la proposició de llei-, es pretén actualitzar el text normatiu introduint-hi millores i les noves realitats sorgides al llarg dels darrers anys. Així doncs, entre d’altres, la reforma legislativa pretén reconèixer l’estatus de cos especial al col·lectiu d’agents de circulació comunals, reforçar el principi d’autoritat i ampliar les funcions dels agents, així com desenvolupar un pla de carrera professional.

Liquidació pressupostària del primer semestre

En la mateixa sessió de Consell de Comú també s’ha informat de la liquidació del pressupost corresponent al segon trimestre de l’any. A 30 de juny les despeses liquidades eren de 25.396.704 euros (el 39,31%) i els ingressos, de 24.087.616 euros (el 37,28%), el que suposa un resultat pressupostari negatiu d’1.309.088 euros. L’endeutament consolidat a final del primer semestre de l’any se situava en 21.613.149 euros (el 45,97% del màxim permès per Llei que és del 200% de la mitjana dels ingressos liquidats en els darrers tres anys).

Altres acords presos fan referència a un suplement de crèdit de 10.000 euros per a reparar el sistema de ventilació del Centre cultural la Llacuna, i a l’aprovació dels preus públics del Bici Lab Andorra. L’entrada al centre interactiu de la bicicleta, que obre portes el proper dimecres 5 d’octubre, serà de 5 euros, amb tarifa reduïda o gratuïta en funció de la tipologia dels usuaris. Les entitats que vulguin llogar la sala polifuncional del Bici Lab Andorra hauran de satisfer entre 40 i 90 euros, segons queda regulat a l’ordinació de preus públics.